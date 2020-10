'S Karamarkom na čelu HDZ-a je pušten jedan zloduh prošlosti'

Kad pustite zloduha iz boce, naravno da će se to prvo obiti HDZ-u i Plenkoviću o glavu jer je upravo i Plenković uz pomoć te ultradesne skupine uspio doći na vlast u HDZ-u, priča Hajdaš Dončić

<p>Sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost vjerojatno treba održati, a što se tiče komunikacije između premijera i predsjednika, to je komunikacija dvaju političara suprotnog pola koji imaju određeni način izražavanja, ali kad tad će morati sjesti za zajednički stol i riješiti neke stvari koje su bitne, rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565932/Sinisa-Hajdas-Doncic-Dolaskom-Karamarka-na-mjesto-predsjednika-HDZ-a-pusten-je-zloduh-proslosti.html" target="_blank">N1 </a>potpredsjednik SDP-a <strong>Siniša</strong> <strong>Hajdaš Dončić</strong>.</p><p>Otkrio je što misli zašto će njih dvojica morati sjesti za zajednički stol:</p><p>- To je pitanje sigurnosti, ne samo zbog ovog pokušaja atentata na policajca. To je sve povezano i s nacionalnom sigurnošću i pitanja koja su se otvarala oko energetske sigurnosti, oko tvrtke Janaf. Nadalje, imate i pitanje ekonomske sigurnosti koja se tiče blokiranih kroz ovrhe i kako država može pomoći najugroženijima. Treba prikazati malo "leadershipa" i generalno ukazati na to što će se s Hrvatskom događati u sljedećih 15 i 30 dana, kakvi su scenariji i kako će Hrvatska odgovoriti na njih.</p><p>Hajdaš Dončić smatra da smo trenutačno u jednoj vrsti izvanrednog stanja, ali da to još nismo definitivno percipirali.</p><p>- Ako vam ugrožena sloboda kretanja, to je ograničavanje ljudskih sloboda. Mi smo u jednom izvanrednom stanju samo to još većina ljudi nije osvijestila.</p><h2>'Sabor može raditi i online'</h2><p>Dotakao se dvotjedne stanke u Saboru:</p><p>- Ne trebate biti fizički prisutni u sabornici, osobito danas uz bezbroj alata pa ne vidim zašto i Sabor ne bi mogao raditi na daljinu. Nemojmo se ograničavati postojećim kutijama nego izađimo iz te naše kutije na koju smo naviknuti, imajmo nova rješenja prikladna trenutku u kojemu se nalazimo - rekao je Hajdaš Dončić.</p><p>SDP će predložiti da Sabor radi online, a Hajdaš Dončić je komentirao i Plenkovićevu izjavu o radikalizaciji društva:</p><p>- Uzrok je počeo s dolaskom Karamarka na mjesto predsjednika HDZ-a gdje je pušten zloduh prošlosti i sam izbor ljudi koje je stavljao na listu HDZ-a, pa čak i zbor potpredsjednika Sabora vam je govorio da ultradesne skupine iz društva po prvi put u Hrvatskoj od 1990. imaju mogućnost participirati u vlasti. I kad pustite zloduha iz boce, naravno da će se to prvo obiti HDZ-u i Plenkoviću o glavu jer je upravo i Plenković uz pomoć te ultradesne skupine uspio doći na vlast u HDZ-u. Sve što je onda posijano, sada svi moramo u toj žetvi sudjelovati, što je jako loše za društvo. U Hrvatskoj nemamo lijevi radikalizam - rekao je pa dodao:</p><p>- Najveći dio problema koje sad imamo smo sami izazvali. Imate državu od '90., sami smo odgovorni za svoje probleme. Nemojmo tražiti unutarnje neprijatelje, nemojmo tražiti vanjske neprijatelje. Imamo ravnopravne građane koji žive na ovom frtalju svijeta koji se zove Hrvatska.</p><p>Dodao je da se treba fokusirati na podizanje ekonomske snage te neće biti ove radikalizacije. Poručio je i da mlade treba poticati na kritičko razmišljanje.</p><h2>'Treba produžiti moratorij na ovrhe'</h2><p>Prokomentirao je i prestanak moratorija na ovrhe koji je brojne Hrvate doveo u problem:</p><p>- Većina ljudi koja je racionalna i realna mogla je sama doći do zaključka da će Covid-19 nastaviti s bujanjem u jesenjim i zimskim mjesecima. Trebalo je još na tri mjeseca prolongirati ovrhe, napraviti jedan širi državni konsenzus, krenuti u restrukturiranje duga, nije sav dug isti. Država, ako stvarno želi biti Hrvatska država, ne treba mahati zastavama i himnom, nego treba pomoći svojim građanima kroz restrukturiranje duga. Država mora intervenirati i pomoći građanima. Potreban je moratorij na tri mjeseca, konsenzusom donijeti zakon o ovrhama, pustiti građane kad će biti najteže da mogu normalno plaćati svoje režije i pojedinačno krenuti u restrukturiranje duga. Resursi u Hrvatskoj postoje, potrebna je politička volja.</p><p>Prokomentirao je i navode ugostitelja koji govore da će morati zatvoriti jer više nema pomoći za njih. Ipak, premijer Plenković otkrio je kako se već u utorak otkrivaju nove mjere:</p><p>- Mislim da ima jer je ostalo oko polovice sredstava kako imam informacije iz europskog programa Sure koja mogu služiti za pomoć poduzetnicima. Ako ćete kao država krenuti prema djelomičnom lockdownu, onda je fer da vam država nadoknadi barem osobni dohodak.</p><p>Za kraj, za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565932/Sinisa-Hajdas-Doncic-Dolaskom-Karamarka-na-mjesto-predsjednika-HDZ-a-pusten-je-zloduh-proslosti.html" target="_blank">N1</a> se dotakao i <strong>Željka Sabe</strong> koji ima presudu za političku korupciju, a izabran je u predsjedništvo SDP-a:</p><p>- Otvoreno sam rekao da bi mjesto u Predsjedništvu trebao zamrznuti do okončanja procesa, a može zadržati lokalnu funkciju - zaključio je Hajdaš Dončić.</p>