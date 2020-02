Eksplozija plinske boce u kući: Poginuo muškarac i troje djece

Kada je u obiteljskoj kući u selu Romanovce u Sjevernoj Makedoniji eksplodirala plinska boca, troje je djece odmah poginulo, potvrdila je policija S. Makedonije. Radi se o 8-godišnjem dječaku te djevojčicama od 9 i 11 godina.

Došlo je i do požara koji su ugasili vatrogasci, prenosi The New York Times.

Osim troje djece, kasnije je u bolnici u Skopju preminuo i 58-godišnji muškarac, a lokalni mediji javljaju da je do eksplozije došlo kad je obitelj pripremala doručak.

Od šest ozlijeđenih članova obitelji, dvije su žene stare 30 i 50 godina i dalje u kritičnom stanju.