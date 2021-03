"Ured predsjednika Milanovića, doznajemo iz dobro obavještenih izvora, upravo piše dopis Državnom sudbenom vijeću u kojemu će zatražiti ponavljanje javnog poziva kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda.

Na taj će se natječaj javiti i gospođa Zlata Đurđević, koju će - kako je jučer na Cresu prisnažio Zoran Milanović - predsjednik ponovno predložiti u Saboru, ovoga puta u proceduri na koju nitko neće imati primjedaba.

Kako je Ustavni sud ocijeni da je javni poziv u skladu s temeljnim zakonom Republike, ali nije propisao nikakav daljnji postupak, Državno sudbeno vijeće morat će, čini se, vrlo brzo uputiti novi javni poziv.

"Ured predsjednika mora pribaviti mišljenje i Ustavnog suda, no to služi njemu da uz program rada odabere životopis" rekao je predsjednik ustavnog suda Miroslav Šeparović.

"On nije vezan tim mišljenjem".

To znači da je najverovatniji rasplet događaja slijedeći. Državno sudbeno vijeće raspisuje novi javni poziv; na njega se javlja Zlata Đurđević. Milanović je predlaže Saboru, nakon čega slijedi parlamentarna rasprava o njoj.Premijer Plenković naći će se u neugodnoj situaciji. Javnost zna da je Đuro Sessa, sve teže pritisnut Mamićevim napadima, bio favorit vladajuće većine.

No, on je otpisan. Plenković je pak otpisao Zlatu Đurđević. “Đurđević je pristala biti dio protuzakonite igre. Ona ne može biti predsjednica Vrhovnog suda” rekao je Plenković, naglašavajući kako su on i njegova stranka osobiti štovatelji zakona, propisa i procedura. Ovako čvrsto zauzete pozicije dvojice lidera, koji iz debelo utvrđenih rovova kreću u juriš, morat će se riješiti na bojnom polju sabornice. Odlučivat će broj ruku. Tradicionalne linije demarkacije već su pukle.

Ratko Čačić, koji podržava vladu, glasat će protiv plenkovića, odnosno, za Zlatu Đurđević. Dalija Orešković, koja je protiv Plenkovića, glasat će protiv Zlate Đurđević, zato jer je to Milanovićev prijedlog a Milanović ju je nazvao "narikačom".

Suverenisti će glasati protiv Zlate Đurđević a za Plenkovića, jer im smeta životopis Zlate Đurđević.

Tko će još mijenjati stranu, zasad nije moguće naslutiti. Dvije su stvari izvjesne: Premijer će morati napadati Đurđević (iako su njene prednosti u odnosu na Sessu i druge suce u milosti HDZ-a očite) dok će saborska većina, vjerojatno, nastojati spasiti mandate. Tko će biti novi predsjednik/cr Vrhovnog suda, u ovom trenutku bi možda znala reći baba Vanga, ali ona na žalost više nije među nama.