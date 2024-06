S prosjekom se ne treba miriti, dajte im da budu najbolja verzija sebe

PISA testiranja, nacionalni ispiti, sve upućuje na to da su nam učenici po svojim znanjima, vještinama i sposobnostima - prosječni. Odnosno da su u vrlo pravilnoj Gaussovoj krivulji. Bilo da se uspoređuju među sobom, bilo da ih se uspoređuje s vršnjacima u drugim zemljama i obrazovnim sustavima. Pokazali su to i rezultati drugog dijela OECD-ova testiranja, PISA-e, a koji se odnosio na kreativno mišljenje. Ova vještina definira se kao sposobnost produktivnog stvaranja, vrednovanja i poboljšanja ideja koja može dovesti do originalnih i učinkovitih rješenja, stvaranja novog znanja i upečatljivih ekspresija mašte. Naši učenici našli su se u sredini ljestvice od 64 zemlje, većina ih je dosegnula osnovnu razinu. Pokazalo se da znaju misliti, no vještiji su u unapređenju postojećih ideja nego u smišljanju novih. Izjavili su kako vole kreativni rad, to ih ispunjava, nastavnici im daju prostora da se izraze i cijene njihovu kreativnost.

