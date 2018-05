'Ostvario sam sve ciljeve, iako sam sa 16 slomio kralježnicu...'

Tu smo zato što je ovo prvi put u svijetu da se velika svjetska korporacija zainteresirala za ljude s problemom i zato što više od 250 tisuća ljudi širom svijeta svjesno trči za ljude s ozlijeđenom kralježnicom, rekao nam je Danijel Balažić (50), predsjednik Udruge paraplegičara i tetraplegičara iz Osijeka (UPIT).

Ove godine iz osječke udruge došlo je 18 članova, od kojih je devetero u invalidskim kolicima. Dio od 45 članova Udruge za podizanje razine životne kvalitete svake godine dolaze u Zadar na Wings for Life World Run, utrku na kojoj ove godine 8500 ljudi iz 30 zemalja trče za one koji to ne mogu i na taj način prikupljaju novac za zakladu namijenjenu financiranju znanstvenih i kliničkih istraživanja ozljeda leđne moždine kako bi se pronašao lijek.

Za taj cilj trči se diljem svijeta u isto vrijeme, a u Zadru je start bio na Liburnskoj obali u 13 sati.

Foto: Rozeta Bogeljić/24sata

- Dolazimo otkako je utrke, svih pet godina. Želimo upozoriti i na preventivu jer do ozlijede kralježnice vrlo često dovode banalni razlozi kao što je pad s male visine, ili kao u mojem slučaju, skok u vodu. Tada sam imao 16 godina i polomio sam vratnu kralježnicu. Unatoč tome, ostvario sam sve životne ciljeve, zasnovao obitelj, 16 godina sam radio puno radno vrijeme jer sam imao tvrtku za proizvodnju i prodaju suvenira, puno sam putovao, od Europe do Egipta, Tunisa, Tenerifa, Turske.. Barijere su u glavi. Važno je imati dobrog pratioca. To je moja supruga Danijela i s njom mogu i na Mjesec - kazao nam je Balažić, koji je suprugu upoznao u toplicama.

Dalibor Šorda (39) u Zadar je također došao sa suprugom. On boluje od multiple skleroze koju je dobio s 23 godine. Supruga Augustina Antunović-Šorda (38) kaže da im nije uvijek lako, ali ih vode ljubav i vjera da ih kroz život netko vodi. Imaju 10-godišnjeg sina Danijela koji je tati gotovo više dobar prijatelj nego sin.

Foto: Rozeta Bogeljić/24sata

- Upoznali smo se s 18 godina i bili smo prijatelji prije nego smo se zaljubili. Kad je obolio, njegova baka mi je rekla “Ako nisi spremna na to, odustani prije braka”. Sve mi je to bilo novo i nepoznato, ništa nismo znali o toj bolesti. Sad idem na pilates vježbe i ciljano jačam trbušne mišiće i leđa te vježbam pravilno držanje pri podizanju tereta. Jer, Dalibor je imao stara kolica iz kojih je znao ispasti pa nije bilo druge. Došli smo u Zadar da se okupi što više ljudi i da se glas što dalje čuje i novac iskoristi za prave svrhe jer vjerujem da rješenje postoji - kazala nam je Augustina.

Suprug Dalibor kaže da se ni sam nije snašao kad je s 23 godine počeo imati simptome duple slike u očima, trnaca u lijevoj strani tijela i lagane oduzetosti.

- Nije to sve tako strašno, može se živjeti s ograničenjima. Očekujem dobru zabavu, pozitivu među ljudima i dobru atmosferu. Rezultat mi nije bitan, važno je da je da smo svi zajedno u istom cilju, otkrivanju lijeka - zaključuje Dalibor.

U organizaciji utrke je više od 1000 volontera, raspoređenih od Zadra do Šibenika, koji će brinuti da trkači dobiju svoje startne brojeve i sve potrebne informacije te da ne budu žedni. Za sigurnost će se brinuti policija i 200 zaštitara, a trkači će na raspolaganju imati 60 autobusa za povratak u grad. Trči se dokle tko može, cilja nema.