Sa 78 glasova 'za': Sabor je potvrdio Vujčića za guvernera

Sabor je sa 78 glasova za izabrao Borisa Vujčića za još jedan mandat guvernera HNB-a, dok je suzdržano bilo 19 zastupnika, a protiv njih šest. Sandra Švaljek izabrana je za njegovu zamjenicu, a potvrdu Sabora dobilo je i troje viceguvernera Slavko Tešija, Roman Šubić i Matrina Drvar i to sa 78 glasova za te 38 protiv.

- Nagrađujete njegov nerad i nemar. Ovo je sramotno. Nagrađujete čovjeka, koji je državu pred kolaps i na rub propasti, omogućio da Agrokor koristi 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića - ustvrdio je Miro Bulj (Most) koji je protiv Vujčića podnio i kaznenu prijavu, ali do danas na to nije bilo reakcije. Tražio je da se ovo imenovanje povuče.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) ustvrdio je kako su guverneri Željko Rohatinski i Boris Vujčić izabrani su iz istog špila karata.

- HNB je odgovoran za sve malverzacije koje su radile banke, poput slučaja švicarac. Kao guverneri su gledali sve što se događalo, držali su ljestve bankama. Tu ekipu treba rastjerati iz Savjeta HNB-a, a ne produljivati im mandat - rekao je.