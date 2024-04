Sa zdravstvom nema veze, dvije firme mu propale, kaže da će za čas srediti papire nove bolnice...

Projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu najavljuje se već dugi niz godina, no samu gradnju još nismo dočekali. No sad je Gordan Žanić, ravnatelj uprave za financije u Ministarstvu zdravstva i ujedno voditelj projekta Nacionalne dječje bolnice, naglasio da je projekt bolnice u Blatu korak prije kraja.

Iako se s Gradom Zagrebom već dugi niz godina rješavaju imovinsko-pravni odnosi budući da je zemljište u Blatu u vlasništvu Grada, Žanić je na pitanje 24sata odgovorio da će za mjesec do dva s Gradom riješiti sve oko toga.

- Ovo je završna faza prije završetka prve faze gradnje. Prije 40 godina smo imali ideju prebaciti bolnicu s druge strane Save. Danas je povijesni tren i siguran sam da će iduća vlast to realizirati. Ovo je jako zahtjevan projekt. Beroš je kao pomoćnik ministra bio voditelj ovog projekta. Sad smo završili idejni projekt. Do lipnja nas čeka ishođenje posebnih uvjeta. U siječnju 2026. očekujemo početak gradnje i opremanje 1. faze., a završetak gradnje u toj prvoj fazi očekuje se u ožujku 2029. U travnju 2029. godine očekujemo da prva faza izgrađene nove dječje bolnice počne s radom. Moramo riješiti imovinsko-pravni status s Gradom Zagrebom s kojima smo već definirali sve. To ćemo završiti za mjesec do dva - ustvrdio je Žanić.

Tko je Žanić?

Naglasio je i da moraju ugovoriti isporuku geotermalne vode za grijanje i hlađenje bolnice s koncesionarom jer je voda ispod buduće bolnice u koncesiji.

- Prva faza gradnje je u vrijednosti od 225 milijuna eura plus PDV. Ishodovana su EU sredstva u iznosu od 40 milijuna eura. Ostatak novaca ići će iz državnog proračuna - izjavio je Žanić.

Naime, 24sata su u veljači 2018. pisala o njemu kad je imenovan pomoćnikom ministra zdravstva još dok je ministar bio Milan Kujundžić.

Gordan Žanić bio je i Kujundžićev zamjenik u Hrvatskoj zori. Bio je i protukandidat Nadanu Vidoševiću u utrci za predsjednika HGK.

U vrijeme dok je Žanić 2018. postao pomoćnik ministra, imao je 32 godine. To mu je bila kruna karijere u kojoj se nikad nije bavio resorom zdravstva.

Propale tvrtke

Imao je dvije male tvrtke za prodaju računalne opreme i ugostiteljstvo, ali obje su ugašene. Javnost je Žanić iznenadio kad je sa samo 26 godina odlučio biti protukandidat tad moćnom Nadanu Vidoševiću u utrci za predsjednika HGK. Vidošević je glatko pobijedio, ali Žanić, koji je tad bio u sektoru za malo poduzetništvo, zabilježio je svoj javni istup.

Ovaj diplomirani ekonomist dolazi u Ministarstvo zdravstva došao je iz Abrakadabre, platforme za online prodaju koju je osnovao Agrokor i koja je natukla gubitke u prvoj godini poslovanja.

Njegovi poznanici ga opisuju kao vrlo ambicioznog, čak je i dizajnirao interijere u obiteljskim apartmanima za iznajmljivanje. Ali svi njegovi poslovi nisu imali veze sa zdravstvenim sustavom.

Međutim, mladi Žanić je već bio desna ruka Kujundžiću. Bio mu je zamjenik u stranci Hrvatska zora koju je osnovao Kujundžić. Nakon izbornog poraza vratio se u HDZ.

Iz ministarstva nam tad nisu odgovorili na pitanje o referencama i stranačkom članstvu Žanića. Ali navode da će voditi novoustrojenu Upravu za financijske poslove, fondove EU, međunarodne projekte i javnu nabavu.

- Zbog osobito složenih i zahtjevnih poslova, koji su ujedno poslovi potpore za ministarstvo, ali i cijeli zdravstveni sustav, bilo je nužno imenovati pomoćnika - naveli su nam 2018. iz ministarstva.