Kako u svim gradovima Hrvatske, tako i u Vukovaru, u tijeku je prikupljanje potpisa kandidata za gradonačelnike. Gradski trg bio je prepun Vukovaraca, ali i štandova za kojima su stajali aktualni kandidati za prvog čovjeka grada razgovarajući sa ljudima i mameći ih da im daju potpis kako bi mogli izaći u izbornu utrku.

Ivan Penava izlagao je svoj predizborni program, Željko Mažar došao je s ministarskim 'pojačanjima' pristiglim iz Zagreba, a tu je bio i Željko Sabo kao nezavisni kandidat koji je medije izvijestio kako su pojedini dugogodišnji članovi SDP-a izašli iz stranke i pridružili se njemu.

- Potaknut svim događanjima u SDP-u u posljednje vrijeme, nakon 17 godina provedenih u toj stranci donio sam tešku odluku o napuštanju SDP-a. Nezadovoljstvo je kulminiralo usvajanjem županijske liste SDP-a i pritiscima Peđe Grbina da se ta lista izmjeni. Naime, na toj županijskoj listi među prvih deset kandidata nema niti jednog Vukovarca. To odgovara najviše Grbinu koji si je tako osigurao dodatna dva glasa u Glavnom odboru ukoliko dođe do previranja u stranci nakon izbora, a za koje zna da ih ne bi dobio da smo mi iz Vukovara ostali u njemu. Upravo je stoga on nestatutarno i napravio pritisak na rukovodstvo županijske organizacije da se ona izmjeni, na štetu Vukovara. Mi koji sada izlazimo iz stranke ne želimo snositi odgovornost za pogrešne odluke koje se u posljednje vrijeme donose za grad Vukovar - kazao je tom prilikom Goran Bošnjak, potpredsjednik Županijske organizacije SDP-a.

Osim njega stranku napuštaju i najmlađa članica Glavnog odbora Sara Bajić kao i svi članovi županijskog odbora.

- Priključujemo se nezavisnoj listi Željka Saboa s kojime smo posljednje četiri godine svi mi radili kako u županijskoj tako i gradskog organizaciji. Sada su tamo neki drugi ljudi koji SDP čine, doslovno, samo na papiru jer još uvijek skupljaju potpise članova - dodao je Bošnjak ističući kako je svima u stranci postalo jasno da će biti isključeni iz svega jer, nakon imenovanja povjerenice za grad Biljane Gaća, nisu pozvani niti na jedan sastanak, nisu sudjelovali u donošenju nikakvih odluka vezano za ove lokalne izbore, isto tako i za izbor kandidata za gradonačelnika.

Prelaskom u redove Željka Saboa koji se na ovim izborima ponovo kandidira za gradonačelnika Vukovara, Bošnjak je postao kandidat za zamjenika gradonačelnika.

- Moja lista već ima preko dovoljno potpisa za kandidaturu - kazao je Sabo.