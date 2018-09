Sabor će raditi 30, a odmarati 14 dana, a onda božićna stanka

Saborski zastupnici još se nisu vratili na posao nakon dvomjesečnog ljetnog godišnjeg odmora, a već su isplanirali novi. S radom počinju iduću srijedu, a prema planu, u rujnu ih čeka šest radnih dana na plenarnom zasjedanju, dok će u listopadu raditi 15 dana.

Nastavlja se praksa od tri radna dana tjedno iako im je od prošle sjednice na dnevnom redu ostalo 70 neraspravljenih točaka, a taj broj je narastao na 122 točke dnevnog reda.

- Dosta zakonskih prijedloga došlo je iz Vlade. Očekuje nas intenzivan rad. Vjerujem da ćemo raditi dobro i konstruktivno te da ćemo popraviti ocjene koje po istraživanju imamo od naših građana - rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Nakon što odrade 21 dan u rujnu i listopadu, zastupnici odlaze na dvotjedni odmor. Na radna mjesta se vraćaju 14. studenog i radit će mjesec dana, a za pretpostaviti je da će nastaviti dinamikom tjednog rada od srijede do petka. Sve što planiraju za ovu godinu moraju završiti do 15. prosinca, jer idu na Ustavom propisanu zimsku stanku koja traje mjesec dana, odnosno do 15. siječnja. Jandroković je prokomentirao i glasine da bi uskoro mogli ponovno na birališta.

- Nema razloga za izvanredne parlamentarne izbore dok god postoji većina od 76 ili više ruku. Ključno je da Vlada ima političku stabilnost u Saboru, a ona postoji. Većina nije velika, ali dokazali smo da možemo uspješno donositi zakone i sa 77 ruku. Očekujem da će se to nastaviti i dalje - rekao je predsjednik Sabora.