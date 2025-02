Sabor glasa o imunitetu Dabre, on tvrdi: 'Jedva čekam da dođu. Spreman sam za istražni zatvor'

GLASOVANJE U SABORU

Hrvatski sabor u srijedu će započeti sjednicu glasovanjem o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) da se zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri skine imunitet. Kako bi Sabor potvrdio skidanje imuniteta zastupniku, potreban je kvorum od 76 zastupnika i glasovi većine nazočnih (39).

DP je najavio da će glasovati protiv prijedlog skidanja imuniteta Dabri radi određivanja istražnog zatvora, no to ne bi trebalo utjecati na ishod glasovanja jer je uobičajena praksa da zastupnici podržavaju skidanje imuniteta kada to traži DORH.

Slučaj otvara i pitanje parlamentarne većine. Dabro je najavio da neće zamrznuti svoj mandat i tako DP-u omogućiti da u saborske klupe pošalje zamjenu. Upravo je Dabrin glas ključan, 76. u vladajućoj koaliciji HDZ-a i DP-a. Iz HDZ ipak kažu da cijela situacija ne bi trebala utjecati na funkcioniranje parlamentarne većine, da nastavljaju dalje zajedno s DP-om te da je DP čvrsto uz vladajuću koaliciju.