Sabor izglasao izmjene Ovršnog zakona: Nema deložacija zimi

Od ovrha bit će izuzete i sindikalne pozajmice, terenski dodatak, pomorski dodatak, naknada za pričuvnike, nagrade učenika te sportske stipendije sportaša s invaliditetom

<p>Sabor je u petak izglasao izmjene Ovršnog zakona prema kojima se smanjuju troškovi ovršnih postupaka, uvodi elektronička komunikacija te od ovrha izuzimaju božićnica, uskrsnica, regres i topli obrok.</p><p>Od ovrha bit će izuzete i sindikalne pozajmice, terenski dodatak, pomorski dodatak, naknada za pričuvnike, nagrade učenika te sportske stipendije sportaša s invaliditetom, što je amandmanom predložio HDZ, a Sabor izglasao.</p><p>Prema zakonskim izmjenama deložacije se neće provoditi od 1. studenog do 1. travnja, a povećava se i iznos glavnice za koju se ovrha nad nekretninom ne može pokrenuti s 20.000 kuna na 40.000 kuna.</p><p>Prihvaćanjem amandmana SDP-a u nešto izmijenjenom obliku novost je i što će Vlada u okolnostima epidemije uzrokovane covidom-19 moći donijeti odluku o zaustavljanju ovršnih postupaka najdulje na 6 mjeseci, a tom odlukom odlučit će i na koje ovršne postupke će se to primjenjivati.</p><p>Predsjednik SDP-a Peđa Grbin kazao je da se prihvaćenjem SDP-ovog amandmana otvara prostor da Vlada donese odluku o uvođenju moratorija na ovrhe i pozvao Vladu da to učini već u ponedjeljak.</p><p>Zbog krize uzrokovane epidemijom koronavirusa veliki broj građana nije u mogućnosti podmirivati svoje obveze i jedino je moralno zato ponovno uvesti moratorij na ovrhe od 6 mjeseci i to razdoblje iskoristiti za interventne mjere i donošenje novog ovršnog zakona, kazao je Grbin.</p><p>Zakonskim izmjenama Ovršnog zakona uvodi se i institut prethodne obavijesti, koju će dužniku upućivati javni bilježnici, te će dužnik moći ispuniti svoje obveze u roku 15 dana, a ako obveze ispuni u tom roku, nema nikakvih troškova ovršnog postupka.</p><p>Ovršni postupak pokretat će se na temelju vjerodostojne isprave podnošenjem elektroničkog prijedloga putem informacijskog sustava nadležnom sudu, koji prijedloge dodjeljuje javnim bilježnicima ravnomjerno prema abecednom redu.</p><p>Javni bilježnici provodit će postupovne radnje u ovršnom postupku kao povjerenici suda.</p><p>Troškovi postupka smanjuju se jer više neće biti troška izdavanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti. Ona se više ne bi izdavala na zahtjev ovrhovoditelja, već ju javni bilježnik izdaje ako u roku 15 dana od isteka roka za prigovor ne zaprimi prigovor ovršenika.</p>