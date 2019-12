Sabor o ovršnom zakonu: Brži, učinkovitiji postupak ovrhe

Hrvatski sabor u srijedu počinje novi radni tjedan, među temama o kojima će raspravljati je i konačan tekst novog Ovršnog zakona kojim se ovrha vraća u nadležnost sudova, a postupak bi se pokretao na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem.

Namjera je tog zakonskog prijedloga unaprijediti i pojednostaviti ovršni postupak kako bi se provodio brzo, učinkovito i ekonomično te zaštiti dostojanstvo ovršenika da ovrha za njega bude što manje nepovoljna.

Zakonom, koji predlaže Vlada, ovrha se ponovno vraća u nadležnost suda slijedom presude suda EU-a. No u sustavu i dalje ostaju javni bilježnici i Fina kao pomagači suda da se povratom tih predmeta ne prouzroče novi zastoji na sudovima i poveća broj neriješenih predmeta. Iskorak novog zakona je i digitalizacija što će dovesti do ubrzavanja i lakšeg postupanja. Naglašava se i smanjenje troškova ovrhe, kao i to da se deložacije, bez obzira na okolnosti, neće smjeti provoditi u zimskom razdoblju - od 1. studenoga do 1.travnja.

Osim toga, predmetom ovrhe neće moći biti jedina nekretnina gdje je iznos glavnice tražbine do 40 tisuća kuna, a izuzete od ovrhe bit će i božićnice, dnevnice, regresi, uskrsnice, topli obrok.

Za konkurentniji obrt

Sabor će raspraviti i izmjene Zakona o obrtu kojima se želi povećati konkurentnosti obrta i uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada.

Poslodavci bi postali partneri obrazovnim institucijama te bi zajedno s njima odlučivali o upisnim programima i kvotama. Pomoćnički ispit postaje naučnički te prelazi u nadležnost Hrvatske obrtničke komore, a njime bi se neposredno provjerile i dokazale kompetencije, praktična znanja i vještine pred komisijom u kojoj bi su osim nastavnika struke bili i obrtnici odnosno majstori.

Izmjene bi osobama koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje omogućile registraciju vezanog obrta bez obveze da polažu majstorski ispit, pod uvjetom da imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na odgovarajućim obrtima. Planira se također ukidanje cijene obrtnice i odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja, ukidanje pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt te produljenje ukupnog trajanja sezonskog obrta sa šest na devet mjeseci, kao dio ili doprinos administrativnom rasterećenju obrtnika.

Zastupnici se u srijedu trebaju očitovati i o novom Zakonu o vatrogastvu te s njim povezanim izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Ipak, radni dan i tjedan, pretposljednji redovni u ovoj parlamentarnoj sezoni, zastupnici će 'otvoriti' iznošenjem stajališta na slobodnu temu.