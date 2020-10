Sabor offline: Pukla veza usred glasanja, sve morali pomaknuti

Saborski zastupnici u petak su glasali, ali 18 njih nije to moglo odraditi u Saboru nego od doma jer su u samoizolaciji. 16 ih se u podne uključilo videovezom u glasanje, a onda je pukla veza pa se moralo odgoditi

<p>Posljednjeg dana prije odlaska na dvotjednu stanku, saborski zastupnici su imali za odraditi i glasanje. Čak 18 njih nije moglo biti u Saboru pa je dio njih putem videolinka glasao online od doma jer su u samoizolaciji. No, ona nije svima njima u tom trenutku određena od strane epidemiologa, nego su saborske službe nekima od njih iz predostrožnosti savjetovale da ne dođu u petak u Sabor jer su bili u srijedu na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sa SDP-ovim <strong>Frankom Vidovićem</strong>. On tada nije znao da je zaražen, pozitivan test dobio je u četvrtak navečer. Na toj sjednici, koja je trajala dva sata u zatvorenom prostoru, bilo je ukupno 23 ljudi. Odbor, uz predsjednika, ima 12 članova, od kojih jedna članica, Ermina Prljaskaj Lekaj, nije bila na sjednici jer je bila na putu. Dakle 12 zastupnika članova je na sjednici bilo plus dva koja nisu članovi, a to su Mostov Nikola Grmoja i šef Suverenista Hrvoje Zekanović. Što znači da njih 14 nije moglo doći u petak na posao. Na toj sjednici su bile još i dvije tajnice Odbora, troje ljudi iz DORH-a, dvoje iz SOA-e, dvoje iz MUP-a. Uz ovih 14, u Saboru nisu bila još četiri zastupnika, koji nisu povezani s tom sjednicom, a koji imaju određenu samoizolaciju od strane epidemiologa. To su HDZ-ovi Željko Reiner, Josip Đakić, Žarko Tušek i Siniša Jenkač. </p><p>Od 18 zastupnika koji su doma, 16 ih je glasalo online, ali u jednom trenutku došlo je do problema zbog tehničkih poteškoća. Krenuli su u podne s glasanjem, izglasali par točaka zajedno sa zastupnicima koji su raspoređeni u Saboru u tri dvorane, a onda je nekima počela pucati veza pa se na videolinku nije vidjelo kako glasaju. U nekoliko navrata su pokušavali otkloniti kvar, ali nije išlo pa su glasanje morali pomaknuti za 13.30. Tada su se opet okupili, a predsjednik Sabora, HDZ-ov <strong>Gordan Jandroković</strong> izvijestio ih je da su zastupnici koji su glasali od doma dobrovoljno odlučili da ipak neće glasati, a da su Mostovi Miro Bulj i Nikola Grmoja došli u Sabor glasati jer im nije određena samoizolacija. </p><p>A nakon što mu se jedan zastupnik zarazio od korone, a još dvojica morala zbog toga ostati doma, predsjednik SDP-a, <strong>Peđa Grbin</strong>, istaknuo je kako se Vidović osjeća dobro.</p><p>- Razgovarao sam s njim i za sada ne pokazuje ozbiljnije simptome bolesti, a razgovarao sam i s Nikšom Vukasom i Mišelom Jakšićem koji su s njim bili na sjednici Odbora i koji su jutros obaviješteni iz Sabora da za sada trebaju ostati kod kuće, ali ih još nisu kontaktirali epidemiolozi kako bi vidjeli koje druge mjere trebaju poduzeti. Što se tiče kolegica i kolega u Klubu, Vidović nije bio u direktnom kontaktu s njima tako da će Klub nastaviti normalno funkcionirati - rekao je. </p><p>A ono što je razljutilo oporbene stranke upravo je stanka na koju ih je poslao HDZ u trajanju dva tjedna. Naime, HDZ je stanku opravdao činjenicom da rade, kako je rekao HDZ-ov Branko Bačić neki dan, već sedam tjedana u komadu. I za dva tjedna nerada saborskim zastupnicima plaća najnormalnije, jednaka kao i da sjede u Saboru, sjeda na račun. U prosjeku je ona, podsjetimo, oko 15.000 kuna, nekima i puno viša, ovisno jesu li članovi nekih Odbora, na čelnim funkcijama tih Odbora ili su predsjednik, odnosno potpredsjednici Sabora.</p><p>SDP-ova <strong>Mirela Ahmetović</strong> nabrojala je niz razloga zbog kojih je sramotno, kako je rekla, da idu na stanku, kao što su korona, pucnjava na Markovu trgu, završetak moratorija na ovrhe, zatvaranje poduzeća, prosvjedi ugostitelja i prijevoznika, jačanje radikalizma u društvu...</p><p>- Sve ono s čime se mi, koji s dvije noge na zemlji stojimo, suočavamo svaki dan. Kako vas nije sram građana, koji su nas birali, da odemo na dvotjedni godišnji odmor, koji će nam biti plaćen, dok oni strepe hoće li im se aktivirati ovrha jer mi nismo bili sposobni donijeti zakon koji bi im u tome pomogao - upitala je Ahmetović. </p><p>HDZ-ov <strong>Branko Bačić</strong> upitao ju je kako nju nije sram biti načelnica Omišlja i zastupnica u Saboru.</p><p>Predsjednik Sabora istaknuo je kako je ovakva praska dvotjedne stanke uobičajena posljednjih 30 godina. </p><p>- Ne vidim razloga za ovakvom vrstom teških riječi - poručio je Jandroković.</p><p>I šef SDP-a oštro je kritizirao HDZ zbog odlaska na odmor.</p><p>- Imamo zdravstvenu, ekonomsku, ali i duboku društvenu krizu koja se manifestirala činom nasilja u ponedjeljak. U takvom trenutku očekivao sam da Vlada reagira pozivom oporbi kako bismo razgovarali na koji će se način država suočiti sa svime time, ali odgovor je izostao. Umjesto toga, imamo dva tjedna saborskog raspusta - istaknuo je Grbin najavivši da će SDP nastaviti raditi i govoriti o svemu što smatraju lošim u društvu i nuditi prijedloge.</p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> iz Zeleno-lijevog kluba istaknuo je kako je stanka potpuno nezaslužena. U situaciji najveće krize u kojoj se Hrvatska našla, naglasio je, odlazak zastupnika na stanku je neopravdan.</p><p>- Ne možemo vjerovati da se opravdava izjavama da radimo sedam tjedana u komadu. Podsjetit ću vas da zadnjih nekoliko tjedana plenarna rasprava, koja je samo srijedom i četvrtkom, traje u prosjeku oko 4,5 sata. Ako Vlada već ne šalje prijedloge zakona u saborsku proceduru, ne razumijem zašto se onda oporbene točke ne stavljaju na plenarnu raspravu. Zašto nemamo ni sjednice odbora ponedjeljkom i utorkom, nego se stavljaju u isto vrijeme kada je i plenarna sjednica - rekao je. </p><p>Odlazak na stanku je, naglasio je, pokušaj umrtvljavanja oporbe.</p><p>- Sada kada smo predali zahtjev za Istražno povjerenstvo, nakon Janafa, kada se predlažu opozivi ministara, kada se predlažu zakonski prijedlozi poput onog za produženjem moratorija na ovrhe, sada se ide na dvotjednu stanku. Za to ne vidimo apsolutno nikakvo opravdanje - rekao je poručivši vladajućima da se zapitaju zašto je Sabor među najgore ocijenjenim institucijama u Hrvatskoj.</p><p>I <strong>Stephen Nikola Bartulica </strong>u ime Domovinskog pokreta poručio je kako opravdanja za stanku nema.</p><p>- Umjesto da imamo Istražno povjerenstvo koje je nužno, mi imamo stanku od dva tjedna. Nije dobro da se ovako važne i udarne teme odgađaju na ovakav način - poručio je.</p><p>Stanka u ovom trenutku predstavlja svojevrsnu opstrukciju demokratskih procesa, smatra i <strong>Dalija Orešković</strong> (Stranka s Imenom i Prezimenom).</p><p>- Ne samo zbog toga što je oporba zatražila osnivanje Istražnog povjerenstva kako bi se detektirale slabosti u sustavu borbe protiv korupcije, nego i zbog činjenice da nismo raspravili bitna izvješća koja bi mogla sličnu svrhu postići kao i ovo Povjerenstvo - poručila je. </p><p>Loša je poruka građanima da se Sabor nakon samo sedam tjedana raspušta, dodala je.</p><p>- A nismo raspravili zašto Sabor nije uvažio niti jednu od preporuka, gotovo apela, nadležnih institucija koje pokazuju koliko nam je pravni sustav i vladavina prava porezna i šuplja - istaknula je. </p><p>HDZ-ov Bačić poručio je kako je on već 17 godina saborski zastupnik.</p><p>- Ovo je moj šesti mandat i mislim da imam značajno iskustvo da mogu procjenjivati rad Sabora. U tim proteklim godinama niti jednom Sabor nije ne napravio stanku u proljetnom tjednu za vrijeme Uskrska, kao i u jesenskom periodu oko Svih svetih - rekao je Bačić dodavši kako se stanka uvijek određuje u ovo vrijeme. </p><p>- Osim populističkih poriva oporbenih zastupnika, koji glorificiraju rad u Saboru, a koji je ocijenjen na nedavnim izborima, ne vidim nikakvih drugih razloga za njihove navode. Analizom rada svih europskih parlamenata, samo jedan radi na godišnjoj razini više od našeg. Spočitavati HDZ-u i vodstvu Saboru da na ovaj način želi umrtviti i utišati oporbu je potpuno promašeno, nitko oporbu ne priječi da politički nastupa - istaknuo je.</p><p>I Mostovi zastupnici su se pobunili što Sabor prekida zasjedanje. </p><p>- Mi želimo da Sabor nastavi s radom. Ako smo mogli imati izvanredno zasjedanje zbog situacije s potresom u Zagrebu, ne vidimo razlog da u ovako kriznoj situaciji, kada se donose mjere koje utječu na sve poduzetnike, u trenutku krize, situacije u školama gdje ne znamo što će uopće biti s našom djecom, mi prekidamo s radom. Osim što se nas onemogućava da radimo, time se onemogućava i građanima da netko komunicira o njihovim problemima - poručila je <strong>Marija Selak Raspudić. </strong></p><p><strong>Nino Raspudić</strong> podsjetio je da im je u ovo vrijeme epidemije već dijelom i onemogućen rad jer ne mogu svi biti u sabornici. </p><p>- Mi ne želimo ići na stanku! Mi sebi nismo uzeli godišnji odmor i mi ne želimo tu stanku. Mi smatramo da Sabor mora raditi u ovoj gorućoj situaciju i uz sve aktualne probleme koji se događaju, a pogotovo kad uzmemo u obzir ono što treba slijediti u Saboru, a trebala su slijediti važna izvješća, pogotovo važna u kontekstu posljednjih afera, a to je izvješće predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti, potom izvješće DORH-a, bilo bi jako zanimljivo idući tjedan to slušati u Saboru i pitanja koja imamo postaviti te izvješće o Povjerenstvu za sukob interesa - poručio je dodavši kako ne vidim drugog razloga da se ovo određuje osim da ih se ušutka i da se pokušaju pokrpati rupe iz kojih sve curi i medijski preparirati javnost.<br/> </p>