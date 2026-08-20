Sabor počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu. Milanović i Plenković neće sudjelovati...

NIŽU SE REAKCIJE

Iz oporbe koja je inicirala sazivanje izvanredne sjednice Sabora poručuju da građani ne trebaju još jednu raspravu o tome tko je za što kriv, nego konkretne rokove i odgovornost.

"SDP ne zanimaju neuspješne manipulacije i spinovi HDZ mafije. Za razliku od njih nas zanimaju građani i njihovo zdravlje", poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić kao glavni cilj sjednice izdvaja definiranje koraka u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću i poduzimanje hitnih mjera za sprečavanje daljnje štete za okoliš i za zdravlje ljudi.

Iz Mosta naglašavaju da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim izvršiteljima, prijevoznicima i vlasnicima pojedinih odlagališta. "Mora obuhvatiti poslovne i institucionalne strukture unutar kojih je takav sustav mogao nastati", kazao je Zvonimir Troskot (Most).

Vladajući, s druge strane, ističu da će sjednica biti prilika da javnost dobije konkretne i točne informacije.

"Tome se veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti i javnost saznati što se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koja se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić ustvrdio je da lijeva oporba i druge stranke žele profitirati samo radi sebe, a da vladajuća većina traži rješenja za hitno saniranje odlagališta. Kaže i da se u DP-u zalažu za strože kazne i oduzimanje imovine počiniteljima.