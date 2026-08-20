Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.
Sabor počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu. Milanović i Plenković neće sudjelovati...
Iz oporbe koja je inicirala sazivanje izvanredne sjednice Sabora poručuju da građani ne trebaju još jednu raspravu o tome tko je za što kriv, nego konkretne rokove i odgovornost.
"SDP ne zanimaju neuspješne manipulacije i spinovi HDZ mafije. Za razliku od njih nas zanimaju građani i njihovo zdravlje", poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić kao glavni cilj sjednice izdvaja definiranje koraka u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću i poduzimanje hitnih mjera za sprečavanje daljnje štete za okoliš i za zdravlje ljudi.
Iz Mosta naglašavaju da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim izvršiteljima, prijevoznicima i vlasnicima pojedinih odlagališta. "Mora obuhvatiti poslovne i institucionalne strukture unutar kojih je takav sustav mogao nastati", kazao je Zvonimir Troskot (Most).
Vladajući, s druge strane, ističu da će sjednica biti prilika da javnost dobije konkretne i točne informacije.
"Tome se veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti i javnost saznati što se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koja se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić ustvrdio je da lijeva oporba i druge stranke žele profitirati samo radi sebe, a da vladajuća većina traži rješenja za hitno saniranje odlagališta. Kaže i da se u DP-u zalažu za strože kazne i oduzimanje imovine počiniteljima.
Izvanredna sjednica počinje u četvrtak u 9.30 slobodnim iznošenjem stajališta zastupnika, nakon čega slijedi rasprava o predloženim zaključcima. Za petak je, ovisno o trajanju rasprave, predviđen njezin nastavak ili glasanje o zaključcima. Da bi zaključci bili usvojeni, potrebno je da ih podrži većina od 76 zastupnika.
Predsjednik Milanović neće nazočiti izvanrednoj sjednici Sabora, doznaje se iz Ureda predsjednika. Na sjednici neće biti ni premijer Andrej Plenković, potvrđeno je iz Banskih dvora.
Od članova Vlade na sjednici se očekuju ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Očekuju se također predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija.
Uoči plenarne sjednice u četvrtak ujutro sastat će se dva saborska odbora - za zaštitu okoliša i prirode te za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji će raspravljati o Milanovićevim predloženim zaključcima.
Zahtjev za izvanrednom saborskom sjednicom Milanović je uputio nakon neuspjele sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, koja je u ponedjeljak prekinuta nakon jednog sata zbog neslaganja oko načina sudjelovanja građana u raspravi. Sjednicu su prvo napustili predstavnici građanskih inicijativa, a potom i zastupnici oporbe.
Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.
Milanović je za izvanrednu saborsku sjednicu predložio četiri zaključka.
Prvim zaključkom Sabor bi obvezao Vladu da odmah započne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.
Drugim zaključkom traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama te da kontinuirano obavještava javnost o svim relevantnim podacima vezanim uz odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
Trećim zaključkom Sabor bi obvezao Vladu da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.
Četvrtim zaključkom obvezao bi se pak Državni inspektorat da odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.