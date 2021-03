HDZ-ov Branko Bačić podsjetio je da je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u nedavnoj raspravi o Zakonu o elektroničkim medijima najavila da se razmišlja o mogućnosti uvođenja vertikalne integracije, ali da se pritom mora voditi računa o uvođenju osigurača kako bi se omogućio medijski pluralizam.

Uvođenje osigurača bi značilo da svi kanali po istom principu dostupni svim operaterima, pojasnio je u izjavi novinarima u Saboru.

"Očekujem da će Vlada u idućih nekoliko tjedana uputiti Zakon u drugo čitanje kada ćemo vidjeti kako Vlada razmišlja o mogućnosti vertikalne integracije, odnosno, da operator u isto vrijeme bude i nakladnik i naplatni kanal koji će prezentirati kao teleoperater na svojoj platformi", najavio je Bačić.

SDP-ov Arsen Bauk ocijenio je da bi za hrvatsku političku scenu i društvo u cjelini bilo šteta da N1 nestane dekretom, što bi se to u osnovi dogodilo u najcrnjem scenariju. Dok N1 ima svoj program i publiku i dok poslodavci ispunjavaju obaveze prema radnicima, bilo bi dobro da ostane na sceni i na tržištu, a ne da ga se dekretom i podzemnim igrama pokuša ugasiti, poručio je.

"Pratio sam sličan događaj u susjednoj Srbiji, gdje je vlast pokušala umanjiti utjecaj televizije N1, i mislio sam da se to neće dogoditi kod nas i nadam se da ovo nema veze s vlašću, ali vidjet ćemo", smatra Bauk.

Mostov Nikola Grmoja napominje da su u njegovoj stranci već govorili o pokušaju uvođenja cenzure putem Zakona o elektroničkim medijima i definitivno je puno stvari potrebno urediti i na telekomunikacijskom i na medijskom tržištu u Hrvatskoj jer tu politika i dalje ima veliki utjecaj.

Pokušajte dobiti nacionalnu koncesiju i vidjet ćete u kakvim ćete problemima biti i koliko sve zapravo ovisi o politici, napomenuo je.

"Što se tiče slučaja N1 televizije, ne znam ima li to veze s pokušajem ulaska vlasnika N1 na telekomunikacijsko tržište pa kartel A1 i HT-a pokušava to zaustaviti udarom na N1 televiziju ili politika ima nekakvog utjecaja, to ćemo tek vidjeti. No, sigurno je da nam je potrebno puno više slobode i na medijskom i na telekomunikacijskom tržištu", ocijenio je Grmoja.

Sandra Benčić iz Možemo ističe da je situacija s N1 posljedica činjenice da smo dopustili izuzetno veliku koncentraciju duopola na telekomunikacijskom tržištu. Hrvatska je za velike igrače malo tržište i vrlo često imamo duopol, pa i monopol pa se onda događa da oni postavljaju uvjete i to se onda više nikakvom regulacijom ne može nadomjestiti, kazala je.

Mi ćemo podržati sve što ide u smjeru toga da nemamo monopolistički ili duopolistički položaj na tom tržištu i da omogućimo građanima da mogu birati televizijske sadržaje koje žele gledati, istaknula je.

"No, to neće do kraja riješiti problem jer nismo svjesni da su neke stvari pitanje javnog interesa i da neka infrastruktura i usluge moraju ostati u javnom vlasništvu da bi građanima omogućili izbor koji im tržište, zbog toga što smo mali, ne može dati, jer se sve svede na tog jednog ili dva igrača. Postajemo kolateralne žrtve u njihovim globalnim korporativnim igrama. Naša je greška što smo prodali sve što je bilo donekle neovisnije i sada imamo to što imamo", zaključila je Benčić.