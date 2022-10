Saborski zastupnici o izvješću Plenkovića: 'Građani bi htjeli u toj državi živjeti, ali ne postoji'

Vjerujem da bi svi građani ove države, uključujući i mene, voljeli živjeti u državu koju opisuje predsjednik Vlade Andrej Plenković u svojim izvješćima. Nažalost, ne živimo u toj državi jer ona nije stvarnost, poručio je šef Mosta Božo Petrov uoči glasanja o godišnjem izvješću rada Vlade, tzv stanju nacije, koje je premijer predstavio ovog tjedna u Saboru.

Tada je najavio, uz ostalo, da će država, uz već postojeće besplatne udžbenike, financirati i jedan obrok dnevno svim osnovnoškolcima.

Do kraja mandata je najavio i povećanje prosječne neto plaće na 8200 kuna, odnosno 1088 eura, a od 1. siječnja 2023. i povećanje minimalne plaće na oko 4220 kuna. Regulirat će, naglasio je još, i rad trgovina nedjeljom.

- Predsjednik Vlade govori kako živimo dobro pa zašto je onda 10 posto mladog aktivnog stanovništva izašlo van? U izvješćima Vlade se govori o borbi protiv korupcije dok u isto vrijeme pokušavate ugasiti Antikorupcijsko vijeće - poručio je Petrov HDZ-ovcima upitavši ih izađu li kad među ljude i pitaju ih kako su, kako žive.

Odmah se javio zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović.

- Razgovaramo s ljudima i oni pitaju kad će više Božo Petrov u Sabor na svjedočenje da kaže gdje je nestalo dvije milijarde kuna - poručio je misleći na arbitražu INA-MOL, a obzirom da se javio za povredu Poslovnika koju je iskoristio za repliku, predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu je dao opomenu.

'Dok je ove Vlade, Hrvatskoj pomaka nema'

Dok je ove Vlade, Hrvatskoj pomaka nema, poručila je SDP-ova Sabina Glasovac.

- Ova Vlada je pokazala da nema niti jednog značajnog pomaka u zdravstvu, obrazovanju, regionalnoj upravi, obnovi... Jedino gdje ova Vlada i HDZ bilježe pomake su razmjeri korupcije u Hrvatskoj. Više nisu dovoljni milijuni, lakomost je dovela do toga da sada afere iznose milijarde - poručila je istaknuvši kako je to 200 izgrađenih vrtića ili 20 škola.

- Ali vama se graditi ne da. Izgraditi samo šest kuća u dvije godine za ljude koji su u sekundi na Baniji ostali bez svega i koji će treću zimu dočekati u hladnim kontejnerima znači smijati im se u lice. Iskoristiti samo 20 posto od 7 milijardi, koje nam je EU poklonila, ravno je izdaji interesa hrvatskih građana. Ali vama izdaja nije stran pojam jer kako drugačije nego izdajom nacionalnih interesa nazvati to što je predsjednik Vlade naredio potpisivanje Memoranduma kojim se hrvatska nafta izvozi u Mađarsku i gasi se sisačka rafinerija - istaknula je.

HDZ: 'Dok je ove Vlade, Hrvatska je sigurna i stabilna država'

Dok je ove Vlade i ove vladajuće većine, poručuje s druge strane HDZ-ov Branko Bačić, Hrvatska sigurna i stabilna država.

- Hrvatska bilježi drugi najveći rast gospodarstva u EU, zahvaljujući ovoj Vladi. Hrvatska nikad nije imala veći broj zaposlenika i nikad manji broj nezaposlenih, raste prosječna plaća - rekao je.

Ovo je uvreda za zdravu pamet, poručila je predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Govorite o stabilnosti zemlje u kojoj se događaju pljačke teže od milijardu kuna u režiji HDZ-a, gdje bivši član Uprave INA-e govori jasno je premijer donio odluku o zatvaranju sisačke rafinerije, stabilna je zemlja u kojoj je odlučeno da naša nafta ide u Mađarsku - nabrajala je zastupnica pa i ona dobila opomenu od Jandrokovića jer je zlouporabila povredu Poslovnika.

Jandroković joj je odgovorio kako bivši član Uprave INA-e o kojem govori, Damir Mayer, nije uopće to rekao na saslušanju na Antikorupcijskom vijeću.

- On je rekao da predsjednik Vlade to nije rekao. Nemojte optuživati nekoga pa iznositi potpune neistine - poručio joj je, na što je Benčić dobacila kako je Mayer rekao da je premijer to odlučio te da odluka ne bi mogla biti donesena bez njega.

Uključio se i HDZ-ov Josip Borić.

- Ovi lončari, koji su lupanjem o lonce došli na vlast u Zagrebu, pokazuju kako oni vode ovaj Grad, pogotovo u Čistoći - rekao je.

Ponovno se javio Zekanović kako bi ukazao da se dogodila još jedna pljačka i da je uskokovu optuženiku i bivšem čelniku Janafa Draganu Kovačeviću navodno u klubu u Slovenskoj nakon odlaska Zorana Milanovića iz njega nestao brojač novca.

- Neka institucije to istraže - rekao je pa dobio još jednu opomenu.

Premijerovo izvješće podržalo je 76 zastupnika dok je 48 bilo protiv. Vladajući su odbili zaključak koji je podnijela zastupnica Suverenista Vesna Vučemilović kojim bi se Vladu obvezalo da u 30 dana izvijesti Odbor za gospodarstvo je li HEP kupovao prirodni plin od tvrtke DXT iz Luxemburga za punjenje skladišta plina Okoli.

Zastupnici su izglasali i izmjene Zakona o zemljišnim knjigama, kojima se žele ubrzati postupci osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, te izmjene Zakona o potrošačkom i stambenom potrošačkom kreditiranju kojima se, zbog uvođenja eura, uređuju i parametri u vezi s promjenjivim kamatnim stopama, referentnim kamatnim stopama...

- Dvije godine govorimo o problemu prodaje dugova naših građana kamatarima, lihvarima, agencijama i drugim subjektima koji djeluju na potpuno nereguliranom tržištu - rekla je Benčić.

- Upravo to tržište služi pranju novca, što ste jako dobro vidjeli na primjeru Rade Škugor, kako je iskoristila to kako bi zamaglila nezakonito stečena sredstva. Dvije godine to radimo. Želim reći svim građanima da ste vi, upravo vi, namjerno i svjesno odbacili mogućnost da im date mehanizam zaštite od lihvarenja - rekla je Benčić i rekla kako je HDZ odbio svaku šansu da zaštiti građane.

Stanku je zatražila i Dalija Orešković.

- Ključni problem vidim u tome, što država, a pritom Ministarstvo financija i Porezna, ne obavlja što treba obavljati - provjeravati porijeklo novca. Nikome nije zapelo za oko što su su brojne agencije osnovane s kapitalom od samo 20.000 kuna. Siva zona i prljav novac ulazi u financijski krvotok države i to može ugroziti sigurnost - rekla je Orešković.

Zakon o radu sa 77 zastupnika glasova podrške poslan je u drugo čitanje.

