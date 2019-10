Sabornica se može iznajmiti za 35.000 kuna, dvorane jeftinije

Zbog kongresa Europske pučke stranke u Zagrebu izmijenjena je Odluka o korištenju dvorana za sjednice Sabora, a sve kako bi se u zgradi parlamenta mogla održati sjednica Predsjedništva i Skupštine EPP-a. Kako se doznaje, uže Predsjedništvo početkom rujna na prijedlog tajnika Sabora odlučilo dopuniti spomenutu odluku pa su za korištenje saborskih dvorana određeni i cjenici.

Tako se primjerice sabornica po danu korištenja može iznajmiti za 35.000 kuna, dok najam ostalih saborskih dvorana kreće od 6500 do 15.000 kuna. U odluci stoji dvorane za sjednice u Saboru mogu uz naknadu koristiti klubovi stranaka u Europskom parlamentu, međunarodne organizacije te ostala tijela o organizacije.

Odluku o tome donosi Predsjedništvo Sabora na temelju "ocjene svih okolnosti i procjene značaja aktivnosti i događanja te sukladno raspoloživosti prostora u vremenu održavanja aktivnosti i događanja, ako se time ne ometa redovan rad Sabora i njegovih radnih tijela". Do sada su su naime pravo korištenja saborskih dvorana bez naknade imala saborska tijela, zastupnici i institucije poput pravobranitelja i Državnog izbornog povjerenstva.

Tijekom saborske rasprave Vesna Pusić (Glas) kaže kako je nečuveno da se Sabor koristi za sastanak jedne europske političke stranke.

- To govori o provincijalnosti, o odsustvu poštovanja svoje temeljne zakonodavne institucije. U tim uvjetima, ako mi sami sebe ne uvažavamo da će netko drugi imati u nas povjerenje i prepoznati nas kao ozbiljnu državu, ljuto se varamo. Ovdje smo sami sebi pljunuli u juhu i pokazali nepoštovanje prema institucijama - poručila je Pusić.

Ova informacija šokirala je i Gordana Marasa (SDP).

- HDZ je privatizirao i politički degradirao našu sabornicu i Sabor. O tome bi trebalo porazgovarati i to bi trebalo spriječiti. To nema nigdje u civiliziranim i normalnim zemljama. - kazao je.

Sunčani Glavak (HDZ) žao je što SDP-ovac nije upoznat s činjenicom da je predsjednik EPP-a Joseph Daul 11. veljače pismom tražio od Sabora da se ustupe prostori, što je i učinjeno.

- Otprilike za 75.000 kuna, koje će platiti EPP, bit će ustupljeni prostori što nije usamljena stvar. Tako je to bilo u Europskom parlamentu, bilo je u Litvi, Danskoj i Finskoj. Stoga kolega Maras, ako niste upoznati s time onda vas molim da se prestanete čuditi, da se malo upoznate sa situacijom, da se informirate kakvu je odluku donijelo Predsjedništvo Sabora. Nemojte biti ljubomorni na to što će HDZ biti domaćin najvećeg političkog skupa ikada u Hrvatskoj - rekla je Glavak.

Maras joj je uzvratio kako se od HDZ-a više ničemu ne čudi.

- Svjestan sam da HDZ koristi ovu državu kao da je njegovo osobno vlasništvo i to nije od jučer, to je već godinama. Možda je to vama smiješno, ali građanima nije - kazao je Maras.

Ovo su cijene najma saborskih dvorana po danu korištenja:

1. "Sabornica" - 35.000 kuna

2. dvorana "Josip Šokčević" - 15.000 kuna

3. dvorana "Ivan Mažuranić" - 7.500 kuna

4. dvorana "Ivan Kukuljević" - 7.000 kuna

5. dvorana "Josip Jelačić" - 9.500 kuna

6. dvorana "Ante Starčević" - 10.000 kuna

7. dvorana "Janko Drašković" - 8.000 kuna

8. dvorana "Eugen Kvaternik" - 6.500 kuna

9. dvorana "Stjepan Radić" - 7.000 kuna