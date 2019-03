Saborske isprike: Zastupnici ne dolaze na posao, pa se izvlače

...Izjavljujem da sam zbog osobnih razloga koje ne želim iznositi, a koji ulaze u domenu opravdanih izostanaka sukladno dosadašnjoj praksi tumačenja Zakona od strane Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, bio opravdano odsutan s plenarne sjednice Hrvatskog sabora.

Autor sam ovog opravdanja za nedolazak na posao kako bih ironijom ukazao na svu apsurdnost i nelogičnost postojećeg sustava, otkrio je to nezavisni zastupnik Marko Vučetić. Opravdanje kojim je zastupnik uštedio 450 kuna za tri dana izostanka s radnog mjesta odbor je prihvatio.

Zakon je nebulozan jer se prilagodio postojećem kastinskom sustavu u kojem su političari iznad naroda. Očito je sabornica postala prostor duhova u kojoj nekoliko zastupnika demonstrira govorničke vještine ili logopedske vježbe uigravanja u pokušaju da nešto smisleno kažu, navodi Vučetić.

Isprike koje sabornici navode kao razloge markiranje ne bi se posramili ni najmaštovitiji srednjoškolci: “Bio sam na sastanku u Banskim dvorima...” (iako su Banski dvori svega 50 metara udaljeni od Sabora), “Imao sam predsjedništvo stranke...” (iako se predsjedništva stranaka najčešće održavaju u večernjim satima, baš kako bi svi članovi mogli biti na sastanku). “Morala sam neodgodivo ići na znanstvenu tribinu...”, “Stranka je sazvala tiskovnu konferenciju na kojoj je moja prisutnost bila od iznimne važnosti...”, “Službeno sam bio spriječen zbog sastanka u ministarstvu...”

Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove sve ove isprike uredno prihvaća. Jedino kažnjavaju one koji ne napišu baš nikakvu ispriku. Što zbog lijenosti, što zbog toga jer ih nije briga. Neki pak tvrde da im je neugodno pisati ispričnice jer se ne žele blamirati i dovoditi stvari do apsurda.

Iako smo od Sabora smo tražili sve razloge kojima zastupnici opravdavaju izostanke, ali molbi nije udovoljeno.

Trećina je redovno na poslu

Za svaki dan neopravdanog izostanka s posla zastupnicima se ‘skida’ po 150 kuna od paušala koji mjesečno iznosi 1500 kuna. Ni to nije pomoglo da se popune saborske klupe. Opravdanim izostankom smatra bolest koju opravdavaju liječničkom potvrdom, smrtni slučaj u obitelji, sudski poziv...

- Zastupnici koji primaju plaću u Saboru dužni su biti na radnom mjestu. Bilo koje opravdanje, osim zdravstvenog opravdanja je neiskreno i na razini karikature. Ovakvim opravdanjima stvara se privid da rade nešto u korist za javnost rade - smatra Vučetić inače i sam član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove koje kažnjava neodgovorne zastupnike.

U Saboru se uglavnom može vidjeti maksimalno trećina izabranih zastupnika, a manji broj ih je u sabornici, no službene evidencije pokazuju je na poslu ima više od sto zastupnika.

Naime cijeli sustav je prilično apsurdan. Nema prepreka da zastupnik dođe, prijavi se i nakon dvije sekunde napusti Sabor, a taj mu se dan broji kao da je bio na radnom mjestu.

Ako ništa, radi im mašta

- Postojeći način registriranja je registriranje licemjernosti. Ovaj sustav dokaz je što su zastupnici sve u stanju napraviti. To promatram kao trening za nekakve gotovo predkoruptivne političke djelatnosti. Ako je netko u stanju, da ne bi ostao bez 150 kuna upregnuti čitavu maštu, imaginaciju i pronaći kojekakva opravdanja u skladu sa zakonom i praksom odbora, to vodi ako do ničeg drugog nego do korupcije istine i realnog pogleda na svijet - rekao je Vučetić i nastavlja:

- Ako uvijek imamo oko 130 zastupnika prisutnih u Saboru, a vidimo praznu sabornicu onda ili imamo problem s osjetilima pa ne vidimo zastupnike ili su toliko beznačajni da ih se ne može niti primijetiti - rekao je.

Odboru će predložiti da se opozove odredba zakona o kažnjavaju zastupnika.

Zastupnike plaćati po učinku

- Zastupnike treba plaćati po učinku, a ne po umijeću opravdavanja - predlaže Vučetić inače među rijetkim zastupnicima koji ne prima plaću u Saboru. I drugi članovi odbora kažu nam da pojedine kolege na radnom mjestu nisu vidjeli po mjesec i pol dana, a nemaju niti jedan neopravdan izostanak.

- Odbor bi trebao strože procjenjivati isprike, jer opravdava se svašta pa je cijela priča postala besmislena - kaže član odbora. Podsjetimo, zastupnici u prosjeku primaju 15.000 kuna plaće.

Osim “natjecanja” u raznim opravdanjima, u Saboru je oboren rekord trajanja sjednice, ali i odbijenih amandmana. Nekolicina Mostovaca odradili su drugu maratonsku sjednicu u povijesti Sabora, ali ovoga puta s njima nisu bili ostali zastupnici oporbe, kao što je to bio slučaj kada se mijenjao poslovnik Sabora. Na Zakon o financiranju izborne promidžbe i referenduma stiglo je 911 amandmana, a njih 888 podnijeli su Mostovci, što je najveći broj u povijesti podnesen na neki zakon. Sjednica je bez prekida trajala četvrtak i petak. Zakonom se povećava limit za izbornu promidžbu, a vladajući ga žele usvojiti prije europskih izbora.

Na kazne je otišlo samo 50.700 kuna

Od srpnja 2017. ukupno je 83 zastupnika kažnjeno zbog neopravdanih izostanaka s 50.700 kuna. Njih petero bivši su zastupnici.

Rekorder po broju neopravdanih izostanaka je Ivan Klarin koji je saborsku fotelju zamijenio onom načelnika općine Tisno. U dva mjeseca on je “skupio” 2550 kuna kazne za 17 neopravdanih dana. Njegov rekord do sada nije srušen. Među kažnjenima je 22 zastupnika s jedinim neopravdanim izostankom. Marko Vučetića problematičnim smatra što se kazne oduzimaju od paušala, koji treba služiti za rad na terenu. Iako, kaže, ima temelja opravdati svaki svoj izostanak to ne čini jer želi i time pokazati koliko je sustav loš. Smatra da problem nisu neopravdani nego opravdani dani zastupnika. Vučetić se već neko vrijeme zalaže da se zastupnicima, koji plaću primaju u Saboru, plaćaju samo dani koje provedu na poslu.

- Koliko dana zastupnik dođe u Sabor, tolika će mu trebala biti i plaća - kaže nezavisni zastupnik Marko Vučetić.

Ivan Kirin (HDZ)

Za 15 neopravdanih dana izostanka s radnog mjesta sa zastupničkog paušala zastupniku je do sada skinuto 2250 kuna.

Dražen Barišić (HDZ)

Na vrhu ljestvice je i gradonačelnik Velike Gorice koji ne prima plaću u Saboru. Zbog 12 neopravdanih izostanaka kažnjen sa 1800 kuna.

Bruna Esih (NHR)

Dijeli mjesto na ljestvici neopravdanih sa HDZ-ovim zastupnikom Barišićem. I zastupnica je neopravdano izostala 12 dana platit će kaznu od 1800 kuna.

I. Ninčević Lesandrić (MOST)

Zastupnica je od srpnja 2017. godine “nakupila”11 neopravdanih izostanaka zbog čega je novčano kažnjena s 1650 kuna.

Željko Lacković (NZ)

Ima jednak broj izostanka kao i prethodno navedena zastupnica Mosta pa je i njemu skinuto 1650 kuna od zastupničkog paušala.

Marko Vučetić (NZ)

Za 10 neopravdanih izostanka sa radnoj mjesta ostao je bez 1500 kuna. I on je među rijetkim zastupnicima koji ne prima plaću u Saboru.

Siniša Varga (NZ)

U tri mjeseca i bivši SDP-ovac imao deset neopravdanih izostanka iz Sabora i ostao bez 1500 kuna zastupničkog paušala.

Franjo Lucić (HDZ)

Zastupnik je skupio osam neopravdanih izostanaka s posla unutar tri mjeseca rada Sabora. Ostao je “kraći” za 1200 kuna.

Mladen Madjer (MB365)

Bivši HSS-ovac kroz pet mjeseci nakupio je sedam neopravdanih izostanaka. Ostao je bez 1050 kuna koji mu se skidao sa zastupničkog paušala.

Tomislav Saucha (NZ)

Bivši SDP-ovac u tri mjeseca imao je sedam neopravdanih izostanaka i za zbog toga je ostao bez ukupno 1050 kuna.

A. Komparić Debičić (NZ)

Bivša SDP-ovka do sada je imali sedam neopravdanih izostanaka u četiri mjeseca. I ona je ostala bez ukupno 1050 kuna.

Sabina Glasovac (SDP)

Zastupnica kao i njezina bivša kolegica kroz četiri mjeseca “sakupila” sedam neopravdanih te je ostala bez ukupno 1050 kuna.

Željko Glasnović (NHR)

U tri mjeseca ovaj saborski zastupnik je neopravdano s posla također izostao sedam dana i za to je platio 1050 kuna.

Ana Marija Petir (HSS)

Zastupnica HSS-a u pet mjeseci nakupila je također sedam neopravdanih izostanaka pa joj je od zastupničkog paušala uzeto 1050 kuna.