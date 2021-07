Uz redovne plaće, saborski su zastupnici u prvoj polovini ove godine potrošili nešto više od 4 milijuna kuna, što je milijun kuna manje u odnosu na predepidemijsku 2019., kada su u istom razdoblju potrošili oko pet milijuna kuna.

Zbog epidemije koronavirusa manje se putovalo, isplaćivalo se manje dnevnica. Dok je prije dvije godine za avion, odnosno zrakoplovne karte, u prvoj polovini potrošeno gotovo 477 tisuća kuna, ove je potrošeno osam puta manje, samo 60 tisuća kuna.

Za dnevnice i smještaj u hotelima, zastupnicima je prije dvije godine isplaćeno 118 tisuća, odnosno 280 tisuća kuna, ove godine 21 tisuća, odnosno 52.500 kuna.

Kao i proteklih godina, i ove, u strukturi troškova prednjače troškovi korištenja osobnih automobila u službene svrhe za što je zastupnicima isplaćeno 1,8 milijuna kuna, sto tisuća kuna više nego u prvoj polovini 2019. godine. Tome treba dodati i trošak cestarine u iznosu nešto većem od 310 tisuća kuna.

Sabor zastupnicima na ime amortizacije plaća kilometražu koju u dolasku na sjednice prijeđu vlastitim automobilom te cestarinu.

Samo devetero javnim prijevozom

Na plenarne sjednice mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no rijetki se zastupnici na to odlučuju. Od njih 151, u prvoj polovini ove godine samo njih devetero se odlučilo za taj vid prijevoza, što je Sabor stajalo 24 tisuće kuna.

To su HDZ-ovi Marko Pavić, Branko Bačić, Danica Baričević, Josip Borić i Gari Capelli, SDP-ovi Arsen Bauk i Domagoj Hajduković, Ružica Vukovac (DP) i Marijana Puljak (Centar).

Značajnu stavku čine i stanarine za koje je isplaćeno milijun i 43 tisuće kuna što je oko 350 tisuća kuna manje nego prije dvije godine. Ove je godine manje plaćeno i za režije (126 tisuća) u odnosu na prvu polovinu 2019. kada je plaćeno 177 tisuća.

Zastupnici čiji je dom od Zagreba udaljen više od 50 kilometara imaju pravo smjestiti se u stanovima za službene potrebe, a ako su oni popunjeni i u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima.

Sabor im na ime najma mjesečno daje do 2.500 kuna te nadoknađuje trošak režija do 500 kuna. Mogu unajmiti i veće stanove, no tada razliku najma i režija, plaćaju sami.

Pojedinačno, najveće su troškove imali zastupnici koji žive najdalje od Zagreba, slučaj je to sa HDZ-ovim Nevenkom Barbarićem (82.200 kuna) koji putuje iz BiH, Mostovim Božom Petrovim (78 tisuća) koji putuje iz Metkovića te nekoliko dalmatinskih zastupnika čiji se troškovi kreću oko 71 tisuću kuna.

Konkretno, radi se o Suverenistu Hrvoju Zekanoviću, SDP-ovim Branku Grčiću i Matku Kuzmaniću te HDZ-ovu Anti Sanaderu (69.960 kuna).

U kategoriji 'više od 70 tisuća' je i SDP-ov slavonski zastupnik Domagoj Hajduković (72 tisuće kuna).

Zbog mjera zaštite od zaraze koronavirusom, Sabor ove godine, u organizaciji Službe za građane, nisu posjećivali građani, učenici i studenti.

Ipak, putem web obrasca ili izravno e-poštom Službi se obratilo 642 građana, zbog upita odnosno komentara, žalbi, sugestija.