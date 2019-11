Saborsko je, kao Vukovar i Škabrnja, zalužilo Dan sjećanja

I Saborsko je - mjesto u Karlovačkoj županiji koje prema zadnjem popisu stanovništva broji tek oko 630 žitelja - obilježilo 28 godina od sloma obrane i stradavanja svojih civila i branitelja. Luka Hodak, bivši načelnik općine, ujedno predsjednik kriznog stožera obrane Saborskog, predlaže da se Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje pridruži i Saborsko. Kako pojašnjava, ono je, uz Vukovar, jedino mjesto u Hrvatskoj koje je bilo u potpunom okruženju, od 4. kolovoza 1991. do konačnog sloma 17. studenog iste godine.

Stradalo stotinjak civila i branitelja

- Mještani su se isključivo vlastitim snagama i nadljudskim naporima organizirali u obrani mjesta. Zadnji dan obrane agresor je silovitim kombiniranim napadom iz zraka i s kopna upao u Saborsko, i pritom iskasapio više od pedeset civila koji su se nalazili u svojim kućama. Svi su javni i obiteljski objekti u Saborskom bili spaljeni, kao i staro groblje te dvije crkve. Poginulo je dvadesetak branitelja, a ranjenih je bilo više od šezdeset. Organizirali smo izvlačenje preostalih tisuću civila preko Bosne, od kojih su neki završili i u logorima - prisjeća se Hodak. Stotinjak preživjelih boraca probijalo se, kaže, nekoliko dana preko vrleti Kapele. Ukupno je stradalo, po dosadašnjim saznanjima, stotinjak civila i branitelja. Uzme li se u obzir da je u Saborskom prije rata, s okolnim selima, živjelo oko tisuću ljudi, to znači da je stradao svaki deseti žitelj, navodi Hodak. Među civilima, dodaje, stradale su uglavnom žene i starci.

- U politici više nisam, i žalim što sam ikad bio. Ali osjećam veliku potrebu učiniti ovo za svoje mjesto. Žrtva Vukovara i Škabrnje je ogromna, i ovom je incijativom nipošto ne dovodim u pitanje. Samo smatram da je i Saborsko itekako zaslužilo dan za sjećanje - kaže bivši HDZ-ov načelnik. Dotaknuli smo se i njegovog šamanstva, zatvorske kazne koju je "odradio", procesa zbog smrti susjeda također.

Hodak je dužnost načelnika Saborskog obnašao četiri mandata, do 2009. godine. Proveo je 14 mjeseci u zatvoru zbog optužbi za pronevjeru, a u procesu je još uvijek, osim toga, slučaj njegovog susjeda koji je na Hodakovom imanju preminuo nakon što je cijelo društvo konzumiralo kompot od bunike.

Godinu i dva mjeseca bio u zatvoru

- Jesam, u zatvoru sam proveo 14 mjeseci, a zašto? Zato što sam napravio crkvu i školu, doveo vodu.. Ni iz čega. Politika mi više ne treba, žao mi je da sam u njoj ikad i bio, sad samo politika može trebati mene - priča Hodak. Osnivač je, dodaje, HDZ-a u Zagorju.

- Ja sam bio bogat čovjek, radio sam vani, u Iraku i Iranu, a onda imao dva ugostiteljska objekta, od kojih jedan u Krapinskim Toplicama. U taj je restoran dolazio i Franjo Tuđman. Sad sam opet u turizmu - kaže Hodak, koji unatrag dvije godine iznajmljuje imanje u blizini Plitvica.

U ratu je doživio, kaže, svoje duhovno prosvjetljenje. Dotad ateist, predao se bogu a onda postao šaman.

- Svuda sam bio, najviše u Južnoj Americi, ali i u Indiji, Australiji, posvuda se nalazio sa šamanima. U šamanskom obredu čovjek dolazi do sebe, do svoje duše. Tek tad može dosegnuti savršenstvo, kad dođe do istinskog 'ja. Svijest, inteligencija, um, čula, ego i tijelo - sve je to samo 'dodano'. Ljudi su, međutim, u polju ega, to je problem - kaže šaman. U Hrvatskoj je, dodaje, posijano sjeme zla. Kad se to dogodilo, pitamo ga, a on odgovara: "Pretvorbom. Njome je uništena vrijednost ljudi koju su stvarali, i društvo je doživjelo energetski krah".

- Svatko je od nas jedan, neponovljiv kod, koji se mora 'prikopčati' na glavno računalo - na boga. Za taj spoj treba, međutim, istinska želja pojedinca, ne nametanje. Ali polje materije je takvo da ljudi jedni drugima čine zlo, to je polje vrag, zaključuje Hodak. Bit će onako kako bog odluči, dodaje, jer bog nas stavlja na kužnju.

