Sačekuša bijesne rulje: Ošišali gradonačelnicu i zalili je bojom

Građani Bolivije izašli su na ulice širom države kako bi prosvjedovali protiv aktualne vlasti, a najžešće je, uz La Paz, bilo u gradu Vinto.

Demonstrantima je glavni povod protesta navodna neregularnost predsjedničkih izbora na kojima je Evo Morales odnio pobjedu, a gradonačelnicu Vinta Patriciju Arce izvukli su na ulicu, polili je crvenom bojom i zatim je ošišali, javlja The New York Times.

#Bolivia | Mayor #PatriciaArce was forced to walk barefoot for several kilometers while listening to sexist and racist comments. #HumanRights #HumanRightsViolation pic.twitter.com/s98E1KyaCD

Na snimkama i fotografijama može se vidjeti kako policija spašava gradonačelnicu i bježi od bijesne rulje na motoru.

Foto: DANIEL JAMES - LOS TIEMPOS BOLIV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Gradonačelnica je navodno morala kilometrima hodati bosa i slušati seksističke komentare prosvjednika.

Arce je inače članica vladajućeg Pokreta za socijalizam, a antivladini prosvjednici čekali su je na izlasku iz vladine zgrade. Optužili su je da je regrutirala simpatizere Moralesove vlasti i dovela ih u grad kako bi ugušili prosvjede.

Vinto, inače grad od 60.000 stanovnika trenutno je preplavljen ljudima s maskama koji ulicama hodaju s palicama u ruci.

Right wing Bolivian opposition hooligans assault the mayor of Vinto, Patricia Arce Guzman, for her support for Evo Morales.



A mimeograph of the terror tactics against Chavistas during the guarimbas of 2014-17 and Sandinistas during the tranques of 2018. pic.twitter.com/LmtmDtwqvw