'Sad Hrvati iz BiH znaju kako je nama kad oni dođu glasati'

Zastupnik Živog zida Ivan Pernar komentirao je buru koja se digla nakon što je Željko Komšić, uglavnom glasovima Bošnjaka na izborima, izabran za hrvatskog člana u Predsjedništvu BiH.

Pernar se osvrnuo na ogorčenje HDZ-a takvim izborom i preglasavanjem te podsjetio da "i HDZ radi izborne manipulacije".

U svom statusu na Facebooku Pernar je napisao:

Danas je čak i Plenković izrazio svoju gorčinu zbog toga jer su mnogi Bošnjaci glasovali za Željka Komšića kao hrvatskog člana predsjedništva BIH.

Međutim, imam jedno pitanje za njega, zar upravo HDZ ne radi izborne manipulacije na način da mnogi Hrvati iz BiH imaju lažno prijavljene adrese u Hrvatskoj, pa onda dolaze ovdje glasovati i na taj način čine prevagu u korist HDZ-a?

Zar nije sramota da u mnogim mjestima živi manje ljudi nego ima birača, pa nam onda dođu kad su lokalni izbori i glasuju za HDZ?

Kad su zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića pitali o organiziranju autobusa kojima su birači iz Hercegovine dolazili u Hrvatsku na glasovanje, rekao je kako svi Hrvati imaju pravo glasovati.

Zapazite, on kaže - nemate se što bunit, to je legalno. A je li to moralno? Je li pošteno da oni koji tu ne žive odlučuju o tome tko će bit gradonačelnik u nekom mjestu?

Naravno da nije, ponajviše prema ljudima koji žive u tim mjestima, a koji zapravo ne mogu birati tko će ih predstavljati zbog HDZ-ove "autobus demokracije".

Ako se postavi pitanje je li moralno da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, odgovor je naravno da ne, ali je legalno.

Međutim, da bi netko imao moralno pravo prozvati nekoga za nepoštenje i izbornu manipulaciju, prvo bi on sam morao biti pošten.

I još jedna stvar, mene prate tisuće ljudi u BiH, mnoštvo Bošnjaka, ja ću ih svake izbore pozivati da preglasaju kandidata HDZ-a. To ću činiti sve dok se BIH Hrvati na prevarantske načine (autobus demokracijom) budu miješali u izborne procese u Hrvatskoj.

Neću im dozvoliti da rade budale od nas i preglasavaju nas na svakim izborima.

Želim im se ovom prilikom obratit najozbiljnijim tonom, ne budite naivni, ne činite drugima ono što ne bi htjeli da drugi čine vama. Nemojte preglasavati nas u Hrvatskoj, a onda liti suze zato jer vas netko preglasava u BiH.

Odbacite put kriminala i put mržnje, odbacite politiku HDZ-a pa vas Bošnjaci neće nadglasavati.

PS: Ovom prilikom se zahvaljujem svim Bošnjacima koji su preglasali HDZ i Dragana Čovića, drago mi je da su BiH Hrvati konačno shvatili kako se osjećamo mi u Hrvatskoj kad nam na dan izbora dođu autobusi iz Hercegovine.