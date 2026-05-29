SAD i Iran postigli dogovor o produljenju primirja? Čeka se konačno odobrenje Trumpa!

Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumijevanju kojim bi se produžilo primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Čeka se Trumpovo konačno odobrenje
Zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, Stephen Miller, rekao je da je Iran, osim 'potpunog ponovnog otvaranja' Hormuškog tjesnaca, napravio 'mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u nadolazećem vremenu'.
U intervjuu za Fox News, Miller je ustupke opisao kao 'značajne, materijalne i dramatične', rekavši da bi 'bili nemogući samo prije kratkog vremena'.
- Ali opet, nema dogovora dok ne bude dogovora; ništa nije konačno dok ne bude konačno - rekao je Miller.
- Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da zadržava mogućnost sada ili bilo kada u budućnosti učiniti sve što je potrebno za obranu i zaštitu američke nacionalne sigurnosti - dodao je.
- Predsjednik Trump je taj koji će donijeti tu odluku, i to samo predsjednik Trump; on je izravno osobno uključen u pregovore, osiguravajući da rezultati budu u skladu s njegovim standardima.
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani oštro je osudio rat protiv Irana, ističući golem danak koji on i dalje nanosi civilima u inozemstvu i radničkim obiteljima kod kuće.
U objavi na X-u, Mamdani je rekao: 'Prije tri mjeseca započeo je rat za koji nitko nije glasao - a cijenu su platili ljudi koji nisu imali pravo glasa u tome.'
- Tisuće civila izgubilo je živote - rekao je, napominjući da se 'trinaest američkih vojnika nikada neće vratiti kući svojim obiteljima'.
- Amerikanci diljem ove zemlje i našeg grada gledali su kako cijene rastu na benzinskim pumpama i u trgovinama, a njihovi proračuni opterećeni su sukobom pokrenutim bez ijednog glasa Kongresa - dodao je.
- Svaki život izgubljen u inozemstvu i svaki dolar iscijeđen iz radničke obitelji ovdje dio je istog nepromišljenog računa, koji se ljudima koji si ga najmanje mogu priuštiti naplaćuje od strane onih koji ga nikada neće sami platiti.
SAD i Iran postigli su sporazum o memorandumu o razumijevanju kojim bi se primirje produžilo za 60 dana, ali još ga mora odobriti američki predsjednik Donald Trump, reklo je Reutersu četvero izvora upoznatih sa situacijom. Sporazum će odrediti kako će se postupati s iranskim zalihama visoko obogaćenog uranija, a to će biti među prvim pitanjima o kojima će se raspravljati tijekom 60-dnevnog razdoblja, prema ranijem izvješću Axiosa, koji je prvi objavio vijest.
Bijela kuća nije još imala komentar. Trumpova administracija više je puta rekla da je kraj rata blizu, ali je iranska strana svaki puta osporila ili umanjila važnost tih tvrdnji. Trump je inicijalno bio rekao da će rat trajati četiri do šest tjedana, ali sada su već prošla tri mjeseca od početka izraelskih i američkih udara na Iran.
U nekom trenutku govorio je da će sukob završiti kroz nekoliko dana, da bi kasnije sugerirao da će trajati još neko vrijeme. Trump je pod sve većim pritiskom tvrdolinijaša prema Iranu unutar vlastite stranke koji ga pozivaju da ne prihvati nikakav dogovor koji ne rješava odmah iranski nuklearni program.
Rastuće nezadovoljstvo birača zbog visokih cijena, osobito goriva, dodatno povećava politički pritisak na Trumpovu Republikansku stranku, za koju se smatra da će teško zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom, a moguće i nad Senatom na međuizborima ove godine.
Trump kaže da mu je ključni cilj u sukobu spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje koristeći visoko obogaćeni uranij. Teheran dosljedno poriče da ima takve planove.