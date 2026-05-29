SAD i Iran postigli dogovor o produljenju primirja? Čeka se konačno odobrenje Trumpa!

BIJELA KUĆA SVE BLIŽE MIRU

Zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, Stephen Miller, rekao je da je Iran, osim 'potpunog ponovnog otvaranja' Hormuškog tjesnaca, napravio 'mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u nadolazećem vremenu'.

U intervjuu za Fox News, Miller je ustupke opisao kao 'značajne, materijalne i dramatične', rekavši da bi 'bili nemogući samo prije kratkog vremena'.

- Ali opet, nema dogovora dok ne bude dogovora; ništa nije konačno dok ne bude konačno - rekao je Miller.

- Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da zadržava mogućnost sada ili bilo kada u budućnosti učiniti sve što je potrebno za obranu i zaštitu američke nacionalne sigurnosti - dodao je.

- Predsjednik Trump je taj koji će donijeti tu odluku, i to samo predsjednik Trump; on je izravno osobno uključen u pregovore, osiguravajući da rezultati budu u skladu s njegovim standardima.