SAD: 'Izrael je bez nas napao Iran, situacija se treba smiriti'

Ovo je prošlo jako mlako, imam dojam da je vjerojatno američka strana uspjela utjecati na njih da se ne uvlače u direktni sukob. Izraelci maju zadovoljštinu i moguće je da prođe bez daljnjih eskalacija, komentirao je za 24sata geopolitički analitičar Denis Avdagić najnoviju krizu na Bliskom Istoku.

Izrael je jučer odgovorio na izravni napad dronovima iz Irana od prošlog vikenda. To je bio prvi put u povijesti da Iran direktno napada Izrael koji je srušio sve dronove prije nego što su došli do njihovog teritorija. Potom su šest dana odlučivali o odgovoru, da bi u noći s četvrtka na petak ispalili rakete na područje nedaleko od grada Isfahana u središnjem dijelu Irana. Rakete su pale u blizini zračne luke i nuklearnog postrojenja.

'Posvečeni smo izraelskoj sigurnosti'

Ni jedna ni druga strana u početku se nisu htjele izjašnjavati. Iranske vlasti prvo su tvrdile da nije bilo napada, a potom su objavili da je njihova protuzračna obrana oborila nekoliko dronova, bez velike štete. Nema ni naznaka mogućeg osvetničkog napada. Iz Izraela nije bilo službene potvrde o napadu, osim što je radikalno desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir na platformi X napisao "Slabo".

To je izazvalo oštre kritike izraelske oporbe. Bivši premijer Yair Lapid poručio je kako je Ben Gvir osramotio Izrael od Teherana do Washingtona, te da "nijedan ministar nije nanio toliko veliku štetu nacionalnoj sigurnosti i imidžu zemlje".

Ipak, iz više američkih izvora medijskim kućama potvrđeno je da je Izrael izveo napad, no da SAD nisu imale nikakve veze s tim. To je potom potvrdio i američki državni tajnik na sastanku skupine G7.

- Ono na što smo sad fokusirani, kao što je fokusiran i G7, je smirivanje tenzija, te sukob u Gazi. I dalje smo posvećeni izraelskoj sigurnosti - izjavio je Anthony Blinken.

Mogućnost da se povuku

Joe Biden telefonski je od izraelskog premijera prije nekoliko dana tražio da je odgovara Iranu. No analitičari se slažu kako oba ta napada ne ukazuju na otvoreni, snažniji sukob. Kako je za tjednik Express analizirao vojni ekspertni tim, informacije s terena pokazuju da je Izrael koristio mini dronove kojima su vjerojatno upravljali "infiltratori iz Irana".

- Ovo omogućuje Iranu da ne nastavlja dalje, ali i oni donose svoje procjene, ne može se reći što će biti njihov sljedeći potez. No sad se svima pruža mogućnost da se povuku - ističe Avdagić.

A poruke Izraelu i Iranu da ne ulaze u daljnji sukob dolaze sa svih strana svijeta, od EU do Kremlja i Turske. Otvoreni sukob ne odgovara nikome. I dok G7, ali i Europska komisija najavljuju nove sankcije za Iran, nitko više ne skriva da se mora početi smirivati i situacija u Gazi.

- To je teška tragedija, krajnje je vrijeme za smirivanje. No to otvara pitanje političke sudbine Benjamina Netanyahua. On traži rješenje za krizu, a da politički ne strada - zaključuje Denis Avdagić.