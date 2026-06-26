SAD izveo nove napade na Iran!

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je u petak navečer da je izvelo nove napade na Iran kao odgovor na iranski napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Kako je priopćila američka vojska, meta napada bila su iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske lokacije.

Napad američkih zrakoplova uslijedio je nakon što je Iran 25. lipnja pogodio M/V Ever Lovely dronom za jednosmjerni napad. Teretni brod pod singapurskom zastavom izlazio je iz Hormuškog tjesnaca uz omansku obalu u vrijeme iranskog napada - priopćio je CENTCOM. U priopćenju se navodi da je "neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalno brodarstvo jasno prekršila primirje".

- Opasno ponašanje Irana potkopalo je slobodu plovidbe jer trgovina sve više teče kroz vitalni međunarodni trgovinski koridor - poručili su iz američkog zapovjedništva.

Ranije tijekom dana američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je Iran "na glup način" prekršio primirje. Prema njegovim riječima, Iran je ispalio četiri drona na brodove u Hormuškom tjesnacu, a jedan je pogodio gornju palubu "velikog i vrlo skupog teretnog broda", koji je unatoč oštećenjima nastavio plovidbu.

Trump je ustvrdio da je američka vojska odmah odgovorila na napad.

- Srušili smo još tri njihova drona. Očito je da je ovo glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre - napisao je Trump.