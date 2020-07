Sad je i službeno: Milanović sazvao prvu konstituirajuću sjednicu Sabora za 22. srpnja

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, uputio je u petak zastupnicima poziv na prvu konstituirajuću sjednicu s objašnjenjima, za one koji ne znaju, što ih čeka. Apelirao je da se pridržavaju svih epidemioloških mjera

<p>Predsjednik države, <strong>Zoran Milanović, </strong>u petak je donio službenu odluku o sazivanju prve sjednice novog saziva Sabora <strong>za iduću srijedu, 22. srpnja.</strong> Iako je bilo medijskih napisa kako će ta prva sjednica, na kojoj moraju biti svih 151 zastupnika, zbog epidemijskih mjera biti u hotelu Westin, ipak ništa od toga. Zastupnici će <strong>prisegu dati na ovu časnu dužnost u Saboru</strong>, a predsjednik je sjednicu sazvao u 10 sati. </p><p>Predsjednik Sabora, <strong>Gordan Jandroković</strong>, uputio im je i službeni poziv s čestitkama na dobivanju mandata te objašnjenjima,<strong> za one koji ne znaju, </strong>što ih čeka.</p><p>- Po dolasku u Hrvatski sabor dobit ćete Ustav Republike Hrvatske, Poslovnik Hrvatskoga sabora i Vodič za zastupnike - napisao im je u pozivu Jandroković. </p><p>Nakon što izglasaju predsjednika Sabora,<strong> što će i dalje biti on iz vladajuće većine</strong>, Jandroković im je pojasnio daljnji dnevni red te prve sjednice. A to su još izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva, izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima, davanje prisege zastupnika, izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora, prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika plenarne sjednice, izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Sabora (Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove).</p><p>- Zastupnici koji imaju namjeru dati ostavku ili staviti mandat u mirovanje moraju o tome obavijestiti predsjednika Sabora 24 sata prije početka konstituirajuće sjednice, na konstituirajućoj sjednici umjesto zastupnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje nazočni su njihovi zamjenici određeni sukladno odredbama zakona koji ureduje izbor zastupnika u Sabor - pojasnio je Jandroković apeliravši da se u <strong>Saboru pridržavaju epidemioloških mjera, svih preporuka i uputa HZJZ-a. </strong></p><p>- Maske za lice i dezinfekcijsko sredstvo bit će vam na raspolaganju na ulazu u Hrvatski sabor i ispred Sabornice. Želim vam puno uspjeha u radu 10. saziva Hrvatskog saziva - zaključio je.</p><p>Podsjetimo, na izborima 5. srpnja <strong>nadmoćno je pobijedio HDZ</strong> osvojivši 66 mandata. Restart koalicija, sastavljena od SDP-a, HSS-a, GLAS-a, Snage, HSU-a, IDS-a, PGS-a, doživjela je potop i osvojila tek 41 mandat. Osim što je HDZ sve šokirao svojom pobjedom jer su predizborne ankete predviđale pobjedu Restart koalicije, pravo iznenađenje bila je koalicija okupljena oko platforme Možemo i Tomislava Tomaševića. Osvojili su sedam mandata. Koalicija Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i Fokus, predvođena Dalijom Orešković, osvojila je tri mandata. Domovinski pokret Miroslava Škore 16, a Most osam.</p><p>HNS i Reformisti osvojili su po jedan mandat i oni su, zajedno s osam manjinaca, podržali Andreja Plenkovića kao mandatara nove Vlade.</p><p>Inače, u prošlom sazivu Sabora zastupnici su svake godine u prosjeku radili 105 dana. Sabornica bi odjekivala žamorom jedino petkom, kad bi svi zastupnici došli na glasanje. Ostalim danima zastupničke klupe zjapile bi sramotno prazne, a plaća bi svejedno stizala. Nadamo se da će ovaj saziv ipak promijeniti način rada, a za one nove zastupnike donosimo kratki vodič kroz Sabor i sve beneficije:</p><p><strong>PRISEGA </strong></p><p>Preduvjet je da novi zastupnici mogu koristiti sve beneficije koje im dužnost donosi. Ne brinite, sve ostalo platit će vam hrvatski porezni obveznici.</p><p><strong>PLAĆA</strong></p><p>Zastupnici u prosjeku primaju 15.000 kuna plaće. No nemaju svi isto. Ovisno o stažu, ali i dužnostima koje obavljaju ona može doseći i 20.000 kuna.</p><p><strong>PAUŠAL</strong></p><p>Dobivaju ga svi zastupnici i mjesečno iznosi 1500 kuna. On se isplaćuje za ‘povećane materijalne troškove u obnašanju dužnosti’.</p><p><strong>KAZNE</strong></p><p>Za nedolazak na posao postoje kazne, ali plate ih samo oni nekreativni i zaboravljivi. Dan neopravdanog izostanka sjednice plaća se 150 kuna, koji se oduzima od spomenutog paušala.</p><p><strong>STAN I REŽIJE</strong></p><p>Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba imaju pravo na smještaj u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima. Sabor im za to mjesečno plaća 2500 kuna i dodatnih 500 kuna za režijske troškove.</p><p><strong>ODVOJENI ŽIVOT </strong></p><p>Naknada mjesečno iznosi 1000 kuna za one kojima je prebivalište 50 km od Zagreba.</p><p><strong>DNEVNICE </strong></p><p>Za službeno putovanje u zemlji iznosi 150 kuna. Ostale dnevnice ovise o zemlji u koju službeno putuju. Pokriveni su im troškovi smještaja u hotelima i avionske karte.</p><p><strong>AUTO </strong></p><p>Oni zastupnici koji privatni auto koriste za službene potrebe imaju pravo na naknadu od 2 kune po prijeđenom kilometru, a refundira im se i trošak za cestarine. Zastupnici koji ne koriste pravo na stan, a prebivalište im je udaljeno 50 km od Zagreba i na posao dolaze vlastitim ili unajmljenim ili autom člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2500 kuna.</p><p><strong>ODMOR</strong></p><p>Kako se ne bi previše umorili, tijekom godine imaju tri mjeseca godišnjeg odmora. Ustavom je propisano da zastupnici ne rade od 15. srpnja do 15. rujna te od 15. prosinca do 15. siječnja. A plaćica ide.</p><p><strong>RADNI DANI</strong></p><p>Plenarno zasjedanje traje u pravilu od srijede do petka. Ponedjeljak i utorak trebali bi biti rezervirani za sjednice odbora, ali to se uglavnom ne poštuje pa se održavaju kad i sama sjednica.</p><p><strong>KAFIĆ </strong></p><p>Mjesto u kojem se zastupnici mogu jeftino okrijepiti. Kava stoji 3,50 kuna, a za kavu s mlijekom morat ćete izdvojiti kunu više, 0,2 l soka stoji 5,50 kuna, a cijene piva, vina ili žestokih pića su niža nego u bilo kojem kafiću.</p><p><strong>RESTORAN </strong></p><p>Na raspolaganju im je menza u kojoj se linijski uzima hrana. Glavni obrok stoji 15 kuna, juha i kolač četiri kune, a salata tri kune. Za one koji žele mirnije okruženje tu je restoran namijenjen samo zastupnicima. Meni je isti, ali su cijene nešto više jer se poslužuje.</p><p><strong>NAKNADA 6+6</strong></p><p>Kad prestane mandat, ne morate se brinuti. Odradite li minimalno godinu dana, imat ćete pravo na šest mjeseci pune, a ostalih šest pola plaće.</p>