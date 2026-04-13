Nakon neuspješnih pregovora Irana i SAD-a, nastavlja se blokada u Hormuškom tjesnacu,a cijene nafte opet su porasle iznad sto dolara po barelu...
SAD krenuo s blokadom svih brodova koji plove iz Irana. Cijene nafte ponovno su porasle
Američki predsjednik Donald Trump uputio je u nedjelju napad na papu Lava XIV, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike, nakon što je poglavar Katoličke crkve kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.
"Papa Lav je SLAB po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku", napisao je Trump u podužoj objavi na platformi Truth Social.
Lav XIV, koji je poznat po pažljivom biranju riječi, istaknuo se kao otvoreni kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana koji je započeo 28. veljače, istaknuli su iz Reutersa.
Papa je izjavio da je Trumpova prijetnja iz ovog mjeseca o uništenju iranske civilizacije "neprihvatljiva". Također je pozvao na "duboko promišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Američkim Državama pod Trumpovom administracijom.
Cijene su nafte u ponedjeljak ponovno snažno porasle jer je američko vojno zapovjedništvo najavilo blokadu iranskih luka, nakon što su mirovni pregovori između SAD-a i Irana u subotu završeni bez rezultata.
Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skočila više od 7 posto, na 102,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 8,5 posto, na 104,90 dolara.
U nedjelju je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio tu blokadu, nakon što u subotu u Islamabadu nije postignut dogovor između američkih i iranskih pregovarača o okončanju rata.
Tako su cijene nafte ponovno u uzlaznoj putanju nakon što su prošloga tjedna oštro pale, zahvaljujući dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju.
Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna potonula 12,7, a na američkom 13,4 posto.
Cijene su najviše pale u srijedu, po dvoznamenkastim stopama, odmah nakon vijesti o dogovoru o primirju.
No, dok kraja tjedna cijena su se zadržale na povišenim razinama, blizu 100 dolara, jer unatoč obećanju Teherana, Hormuški tjesnac nije bio otvoren za prolaz tankera, osim izuzetaka koje je Iran odobrio.
Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) priopćilo je u nedjelju da će 13. travnja u 10 sati po istočnoameričkom vremenu započeti s provedbom blokade cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih.
"Blokada će se provoditi nepristrano prema plovilima svih država koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze te prema obalnim područjima, uključujući sve iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu. Snage CENTCOM-a neće ometati slobodu plovidbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac prema i iz neiranskih luka", stoji u priopćenju CENTCOM-a objavljenom na društvenim mrežama, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da će američka mornarica započeti blokadu Hormuškog tjesnaca.
CENTCOM je dodao da će dodatne informacije komercijalnim pomorcima biti dostavljene putem službene obavijesti prije početka blokade.