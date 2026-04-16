Navodi da je Bijela kuća zatražila produljenje prekida vatre s Iranom nisu točni, rekla je u srijedu glasnogovornica Karoline Leavitt, ali je dodala da razgovori o drugoj rundi pregovora s Irancima traju i da su produktivni.
SAD: Nismo tražili produljenje primirja. Iran: 26 milijuna ljudi javilo se dobrovoljno za vojsku
Iran razmatra nastavak pregovora sa SAD-om uz posredovanje Pakistana
Iran će provesti službenu procjenu o tome hoće li sudjelovati u idućem krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama, a odluka o tome uslijedit će nakon sastanka na visokoj razini s pakistanskim izaslanstvom. Sastanak s delegacijom koju predvodi načelnik pakistanske vojske, general Asim Munir, zakazan je za četvrtak, javlja poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim.
Agencija Tasnim citira neimenovani i dobro obaviješteni izvor, koji je napomenuo da se primirje u Libanonu smatra "pozitivnim signalom" u Teheranu. Ipak, svaki daljnji napredak u pregovorima ovisit će o budućim potezima SAD-a.
Isti izvor naglasio je kako se Washington mora pridržavati "logičnog okvira" za pregovore te je upozorio da bi se diplomatski proces mogao ugroziti "pretjeranim zahtjevima ili kršenjem obveza" dogovorenih prije primirja.
Više pročitajte OVDJE.
Iran: 26 milijuna ljudi javilo se dobrovoljno za vojnu službu
Unatoč trenutačnom prekidu vatre u ratu sa SAD-om i Izraelom, više od 26 milijuna ljudi dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu u sklopu kampanje pod nazivom "Žrtvuj svoj život", izvijestila je u srijedu iranska državna radiotelevizija IRIB, a prenosi dpa.
Više pročitajte OVDJE.