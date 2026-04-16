SAD: Nismo tražili produljenje primirja. Iran: 26 milijuna ljudi javilo se dobrovoljno za vojsku

Iran razmatra nastavak pregovora sa SAD-om uz posredovanje Pakistana

Iran će provesti službenu procjenu o tome hoće li sudjelovati u idućem krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama, a odluka o tome uslijedit će nakon sastanka na visokoj razini s pakistanskim izaslanstvom. Sastanak s delegacijom koju predvodi načelnik pakistanske vojske, general Asim Munir, zakazan je za četvrtak, javlja poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim.

Agencija Tasnim citira neimenovani i dobro obaviješteni izvor, koji je napomenuo da se primirje u Libanonu smatra "pozitivnim signalom" u Teheranu. Ipak, svaki daljnji napredak u pregovorima ovisit će o budućim potezima SAD-a.

Isti izvor naglasio je kako se Washington mora pridržavati "logičnog okvira" za pregovore te je upozorio da bi se diplomatski proces mogao ugroziti "pretjeranim zahtjevima ili kršenjem obveza" dogovorenih prije primirja.