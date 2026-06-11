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RAT NA BLISKOM ISTOKU

SAD počeo nove napade na Iran

Piše 24sata,
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SAD počeo nove napade na Iran
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Foto: Evan Vucci

Donald Trump je izjavio da će danas "vrlo snažno" napasti Iran, novinarima je na konferenciji za medije predložio da drže televizor uključen kako to ne bi propustili...

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Trump: 'Snažno ćemo napasti Iran' VIDEO
Trump: 'Snažno ćemo napasti Iran' | Video: 24sata/Reuters
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Axios: Mete napada su na jugu Irana

Američka vojska drugu je večer zaredom izvela napade na Iran. Američki dužnosnici tvrde da je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, ali napadi istodobno nose rizik daljnje vojne eskalacije.

Američki dužnosnik rekao je za Axios da su sve mete bile na jugu Irana. Prema njegovim riječima, napadnuti su sustavi protuzračne obrane, radari te jedinice za zapovijedanje i kontrolu dronova.

Američki dužnosnici očekuju iranski odgovor, moguće i napade na američke baze, kao što se dogodilo u utorak navečer. Iranska agencija Tasnim citirala je vojni izvor koji najavljuje "teške odgovore".

Prijavljeno je više eksplozija u više područja

SAD provodi novi val napada na Iran. U iranskom lučkom gradu Bandar Abbas, koji se nalazi u Hormuškom tjesnacu, čula se eksplozija, javljaju državni mediji.

Novinska agencija IRNA javlja da su vojni projektili izazvali eksplozije u Qeshmu i Hengamu, dva iranska otoka u Perzijskom zaljevu.

Slično tome, lokacija u južnom gradu Siriku pogođena je "neprijateljskim projektilima", javlja iranska Press TV.

Iran je rekao da će napasti nove američke interese

Iran će napasti nove američke interese ako Washington večeras ispuni svoje prijetnje, izvještavaju iranski državni mediji.

Suočit će se s jakim odgovorom, javila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na iranski vojni izvor.

Iranska vojska je bila potpuno spremna, dodali su.

Komentari su stigli nakon što je prijavljena aktivnost protuzračne obrane u blizini grada Farsa, u južno-središnjem Iranu.
 

U Iranu aktivirana protuzračna obrana

Iranski mediji izvještavaju o mogućim napadima na njihov teritorij. Eksplozija se čula u gradovima Sirik i Minab, oba na jugu u blizini Hormuškog tjesnaca.

U zapadnom Teheranu čule su se aktivnosti protuzračne obrane.

Daljnje aktivnosti protuzračne obrane zabilježene su u blizini grada Farsa, u južno-središnjem Iranu.

I "zvukovi" nepoznatog porijekla čuli su se iz daljnjeg dijela otoka Kiš.
 

SAD bombardira Iran

Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da su američke snage započele napad na Iran.

Nazvali su ih "napadima u samoobrani" na više ciljeva po uputama Donalda Trumpa.

U objavi na X-u, američko Središnje zapovjedništvo je reklo: "Napadi su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu iransku agresiju."
 

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