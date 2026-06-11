SAD počeo nove napade na Iran

Axios: Mete napada su na jugu Irana

Američka vojska drugu je večer zaredom izvela napade na Iran. Američki dužnosnici tvrde da je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, ali napadi istodobno nose rizik daljnje vojne eskalacije.

Američki dužnosnik rekao je za Axios da su sve mete bile na jugu Irana. Prema njegovim riječima, napadnuti su sustavi protuzračne obrane, radari te jedinice za zapovijedanje i kontrolu dronova.

Američki dužnosnici očekuju iranski odgovor, moguće i napade na američke baze, kao što se dogodilo u utorak navečer. Iranska agencija Tasnim citirala je vojni izvor koji najavljuje "teške odgovore".