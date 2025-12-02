Obavijesti

SAD: Rubio ne treba biti na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu

Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Jedan od mogućih razloga mogao bi biti to što dio američke administracije NATO smatra preprekom uspješnoj provedbi nedavne inicijative predsjednika Donalda Trumpa

Američka administracija ne smatra potrebnim da državni tajnik Marco Rubio prisustvuje dugo planiranom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu, unatoč aktualnim razgovorima o potencijalnom mirovnom rješenju rata u Ukrajini. "Rubio je već prisustvovao desecima sastanaka sa saveznicima iz NATO-a i bilo bi sasvim nerealno očekivati ​​ga na svakom sastanku", rekao je glasnogovornik State Departmenta za dpa u ponedjeljak. Neuobičajeno je da američki državni tajnik preskoči formalni sastanak NATO-a, piše njemačka novinska agencija dpa.

"Ne sjećam se ničega sličnog u novijoj povijesti", rekla je bivša glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, napomenuvši kako bi njegov izostanak odaslao pogrešan signal, posebno u vrijeme kada je potrebna tješnja koordinacija s europskim saveznicima po pitanju Ukrajine.

Jedan od mogućih razloga mogao bi biti to što dio američke administracije NATO smatra preprekom uspješnoj provedbi nedavne inicijative predsjednika Donalda Trumpa, usmjerene na okončanje ruskog rata u Ukrajini.

U.S. Secretary of State Rubio, Special Envoy Witkoff, and Jared Kushner meet with a Ukrainian delegation in Hallandale Beach
Foto: EVA MARIE UZCATEGUI/REUTERS

Nedavni mirovni plan od 28 točaka uključivao je i dio u kojemu se NATO poziva da u potpunosti odustane od pristupanja novih članica bloku.

Iz plana se moglo iščitati i to da SAD sebe manje vidi kao članicu NATO-a, a više kao vanjskog posrednika te predlaže dijalog između Rusije i NATO-a uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Ključne europske članice NATO-a, među kojima su Njemačka, Francuska i Italija, kritizirale su takve dijelova plana.

PREGOVORI U ŽENEVI Trump je prihvatio ukrajinski prijedlog za mir? Rubio: 'Radi se na prilagodbama tog plana'
Trump je prihvatio ukrajinski prijedlog za mir? Rubio: 'Radi se na prilagodbama tog plana'

Američki su dužnosnici na to reagirali tako da su kazali kako će pitanja NATO-a rješavati odvojeno sa saveznicima.

Zamjenik državnog tajnika Christopher Landau sudjelovat će u razgovorima u srijedu, koji će se fokusirati na kontinuiranu podršku Ukrajini.

Objavljeno je da je Rubio u utorak u Washingtonu zbog drugih angažmana u Bijeloj kući.

