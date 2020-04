'Sad se ne bi odgađali izbori da ste uveli elektronsko glasanje'

Nakon što je Vlada prošlog tjedna u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o lokalnim izborima, kojima se odgađaju prijevremeni izbori za gradsko vijeće u Orahovici i općinsko vijeće u općini Otok zakazani za 19. travnja zbog epidemije korona virusa, zastupnici su u srijedu otvorili pitanje elektronskog i dopinskog glasovanja i istaknuli kako je pravo vrijeme da se takvo glasovanje konačno uvede. Naglasili su i kako se ovakve izmjene moraju u Saboru donositi dvotrećinskom, a ne običnom većinom.

- Nakon raspisivanja tih izbora 12. ožujka, nastupile su u Hrvatskoj posebne okolnosti uzrokovane epidemijom i izvanredna suracija koja se nije mogla predvidjeti - istaknuo je ministar uprave Ivan Malenica dodavši kako će se izbori održati nakon prestanka posebnih okolnosti ili najkasnije u roku od 90 dana po završetku posebnih okolnosti.

Mostov Miro Bulj istaknuo je kako će ova Vlada ostati zapamćena kao grobar referendumske inicijative Narod odlučuje kojom bi se riješile i ovakve situacije.

- Postoji elektronsko i dopisno glasovanje. Da ste prihvatili taj referendum ili ono što je Most još prije godinu dana dao u proceduru, danas bi u Orahovici i Otoku mogli glasovati elektronski. Međutim, vi ste sve napravili da se na taj način ne glasa - poručio je.

Hrvoje Zekanović (Suverenisti) istaknuo je kako shvaća da se dogodila izvanredna situacija te da se epidemija nije mogla predvidjeti, ali da Vlada sada iz ovog može izvući pouku.

- Slijede nam parlamentarni i redoviti lokalni izbori i imate dovoljno vremena pripremiti da se glasa elektronski jer nam se može dogoditi da budu prolongirani i parlamentarni izbori - istaknuo je.

Malenica je poručio kako je on optimističan te da se nada da ćemo ubrzo prebroditi ovu situaciju.

Zekanović je upozorio na dvostruka mjerila istaknuvši kako se ne sjeća da je ovakva panika od zaraze bila kad su nedavno bili unutarstranački izbori u HDZ-u.

- Onda je bila preporuka samo ponesite svoju olovku i neće biti problema. Sad odjednom je problem. Oni izbori su se morali održati pod svaku cijenu, a ovi ne moraju. Koji je kriterij? Na izbore u HDZ-u izašlo je 60.000 ljudi, a ovdje će izaći stotinjak - poručio je upitavši je li predsjednik HDZ-a i premijer održavanjem unutarstranačkih izbora ugrozio građane.

Mostov Robert Podolnjak poručio je kako nitko ne može biti siguran do kad će trajati ovo stanje i upozorio da se suspendira pravo na predstavničko tijelo zajamčeno građanima Ustavom.

- Vi sada predlažete da se suspendira pravo na predstavničko tijelo za neodređeno vrijeme i za to vrijeme će vladati povjerenik Vlade. U gradu Orahovici to je osoba koja je bila vaš HDZ-ov dužnosnik. Mi ćemo imati tamo jednog činovnika, vašeg dužnosnika, koji će zamijeniti građanima njihovo ustavno pravo na predstavničko tijelo. To je velika greška - rekao je.

Da se izbori mogu oržati, naveo je primjer Njemačke gdje se prošle nedjelje održao drugi krug lokalnih izbora za pokrajinu Bavarsku i to dopisnim putem.

- Glasalo je više građana nego na klasičan način dva tjedna ranije - rekao je.

Isto je naglasio i SDP-ov Peđa Grbin.

- Pravo na lokalnu samoupravu je ustavno pravo. Imamo dvije ustavne kategorije koje se ovim zakonom ograničavaju zbog toga što su nastupile izvaredne okolnosti. Mi zato tražimo da se ovaj Zakon donese dvotrećinskom većinom. Ne možemo prihvatiti da se ovo donosi redovnom procedurom jer ćemo time otvoriti vrata da istu proceduru pokušate primijeniti na parlamentarne i redovne lokalne izbore - poručio je.

Njegov stranački kolega Arsen Bauk, kojem je predsjednik Sabora čestitao na novoj životnoj funkciji, onoj očinskoj, istaknuo je kako se nesumnjivo krše ustavna prava, ali da je odgoda u ovim okolnostima opravdana zbog nemogućnosti okupljanja i slobodnog kretanja.

- Dali smo amandman da se se rok od 90 dana smanji na 60 da se izbori provedu u što kraćem roku - istaknuo je naglasivši da ustvari treba proispitati odluku o mjerama ograničavanja kretanja.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš istaknula je da treba paziti da se ne pretvorimo u Mađarsku.

- Moramo biti jako, jako oprezni. Tako i oko ovog zakona. Radi se o izborima, jednog od kamena temeljaca demokracije i svako ograničavanje tog prava bez dvojbe zadire u ljdska i građanska prava i zbog toga je vrlo sklizak teren. Namjera zakona na prvi pogled je jasna i razumljiva, ali stvari nisu crno-bijele ni jednostavne. Zakoni i odluke koje sada donosimo vezano za korona virus, takvi trebaju i ostati. Najopasnija stvar koja nam se može dogoditi, odnosno koju mi kao zastupnici u Saboru možemo dozvoliti, je da sad zbog korone posijemo razna normativna kukavičja jaja po raznim zakonima, kojim zaobilazimo Sabor i zadiremo u prava slobode - rekla je i naglasila da treba strogo ograničiti trajanje ovog zakona do donošenja odluke o prestanku epidemije.

HNS-ov Milorad Batinić upitao je što u trenutku kada povjerenik upravlja gradom te u slučaju da nisu donijeli svoje proračune.

- Nalazimo se u krizi koja će uskoro postati i gospodarska kriza. A znamo da je vrlo mali manevarski prostor povjerenika u funkcioniranju lokalne samouprave - istaknuo je.

HDZ-ov Dražen Barišić, kao gradonačelnik Velike Gorice, istaknuo je kako u ovim okolnosti lokalna samouprava funkcionira samo tehnički.

- Mislim da povjerenik Vlade u suradnji s izabranim načelnikom i gradonačelnicom mogu na ovoj razini prebroditi ovu krizu i odmah po prestanku ovih okolnosti će se krenuti u realizaciju lokalnih izbora - rekao je.

Mostov Nikola Grmoja pita se tko je uopće i kojom odlukom proglasio posebne okolnosti.

- Prešao sam Narodne novine i nigdje nisam naletio na takvu odluku - istaknuo je.

Nezavisni Branko Hrg poručio je kako su vijeća smokvin list čelnicima te da im ta vijeća ne mogu ništa.

- Činjenica jest da se u inim sredinama trguje, da se vijećnici kupuju da bi držali većinu. To nitko ne kontrolira i ne reagira. I mi sad govorimo da li se ruši demokracija jer se u krizi korona virusa odgađaju izbori - istaknuo je.

U vrijeme kad se šalju poruke da ne ljudi ne izlaze van, dodao je, bilo bi vrlo neodgovorno održati ove izbore.

- Zamisli, propast će svijet ako se ne izaberu dva vijeća. Neće propast svijet - rekao je.

Ako u trgovine građani mogu ulaziti jedan po jedan, istaknuo je HSS-ov Žejko Lenart, onda se po takvom principu mogu održati i ovi prijevremeni izbori.