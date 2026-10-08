Na to da nešto nije u redu na području bivše tvornice za preradu kože INKOP, građani Poznanovca upozoravali su godinama, a žene tamošnje Udruge “Jana” zbog te su ekološke borbe postale i naš Ponos Hrvatske
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+
Sad se otkriva sve na što Gospić i Poznanovec dugo upozoravaju
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Novo otkriće 24sata, naše novinarke Laure Šiprak, povezuje ilegalni otpad u Gospiću i Poznanovcu te pokazuje koliko je otpadna hobotnica velika i gdje je sve pustila svoje pipke. Iz dana u dan se, međutim, sve jasnije vidi i koliko su građani Gospića i Poznanovca bili u pravu kad su, davnih dana, upozoravali na sumnjiv otpad u svojem dvorištu. Zašto ih nitko nije slušao?
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