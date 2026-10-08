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KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+

Sad se otkriva sve na što Gospić i Poznanovec dugo upozoravaju

Piše Bojana Mrvoš,
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Sad se otkriva sve na što Gospić i Poznanovec dugo upozoravaju
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Na to da nešto nije u redu na podru­čju bivše tvor­nice za pre­radu kože INKOP, gra­đani Poz­na­novca upo­zo­ra­vali su godi­nama, a žene tamoš­nje Udruge “Jana” zbog te su eko­lo­ške borbe pos­tale i naš Ponos Hrvat­ske

Novo otkriće 24sata, naše novi­narke Laure Šiprak, pove­zuje ile­galni otpad u Gos­piću i Poz­na­novcu te poka­zuje koliko je otpadna hobot­nica velika i gdje je sve pus­tila svoje pipke. Iz dana u dan se, među­tim, sve jas­nije vidi i koliko su gra­đani Gos­pića i Poz­na­novca bili u pravu kad su, dav­nih dana, upo­zo­ra­vali na sum­njiv otpad u svo­jem dvo­ri­štu. Zašto ih nitko nije slu­šao?

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