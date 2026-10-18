SAD: Tražimo da Izrael zaustavi nasilje. Napali su novinarku

Sjedinjene Američke Države žele da Izrael poduzme više kako bi odvratio doseljenike od napada na Zapadnoj obali, rekao je u subotu američki državni tajnik Marco Rubio.

- Vrlo smo uznemireni tim snimkama i onime što vidimo - rekao je Rubio.

- Zatražili smo od Izraelaca, a to i dalje tražimo od njih, da suzbiju takve postupke - dodao je.

Njegove izjave novinarima uslijedile su nakon što se proširila videosnimka na kojoj više osoba napada Heidi Levine, američku fotoreporterku koja radi za The Washington Post.

Levine je jedna od najmanje dvije osobe ozlijeđene u incidentu u petak, koji se dogodio kada su izraelski doseljenici napali palestinske civile. Na okupiranoj Zapadnoj obali napadnuti su i europski diplomati te francuski gradonačelnik, izjavio je belgijski ministar vanjskih poslova.

Rubio je rekao da se američki State Department raspitivao o incidentu u kojem je napadnuta Levine. Američki državni tajnik, koji je razgovarao s novinarima prije ukrcavanja na let za Uzbekistan, rekao je da očekuje odgovor američkog veleposlanstva u Jeruzalemu najkasnije u nedjelju.

Prema podacima organizacije Yesh Din, izraelske skupine koja istražuje i ukazuje na kršenja ljudskih prava Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, izraelski doseljenici sudjelovali su u najmanje 170 napada na Palestince na Zapadnoj obali od 27. rujna.