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NOVI NAPADI

SAD: Tražimo da Izrael zaustavi nasilje. Napali su novinarku

Piše HINA,
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SAD: Tražimo da Izrael zaustavi nasilje. Napali su novinarku
Foto: Kyle Mazza / SOPA Images/SIPA
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Sjedinjene Američke Države izražavaju zabrinutost zbog nasilja na Zapadnoj obali i traže od Izraela da poduzme mjere protiv doseljenika

Sjedinjene Američke Države žele da Izrael poduzme više kako bi odvratio doseljenike od napada na Zapadnoj obali, rekao je u subotu američki državni tajnik Marco Rubio.

- Vrlo smo uznemireni tim snimkama i onime što vidimo - rekao je Rubio.

- Zatražili smo od Izraelaca, a to i dalje tražimo od njih, da suzbiju takve postupke - dodao je.

Njegove izjave novinarima uslijedile su nakon što se proširila videosnimka na kojoj više osoba napada Heidi Levine, američku fotoreporterku koja radi za The Washington Post.

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Levine je jedna od najmanje dvije osobe ozlijeđene u incidentu u petak, koji se dogodio kada su izraelski doseljenici napali palestinske civile. Na okupiranoj Zapadnoj obali napadnuti su i europski diplomati te francuski gradonačelnik, izjavio je belgijski ministar vanjskih poslova.

Rubio je rekao da se američki State Department raspitivao o incidentu u kojem je napadnuta Levine. Američki državni tajnik, koji je razgovarao s novinarima prije ukrcavanja na let za Uzbekistan, rekao je da očekuje odgovor američkog veleposlanstva u Jeruzalemu najkasnije u nedjelju.

Prema podacima organizacije Yesh Din, izraelske skupine koja istražuje i ukazuje na kršenja ljudskih prava Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, izraelski doseljenici sudjelovali su u najmanje 170 napada na Palestince na Zapadnoj obali od 27. rujna.

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