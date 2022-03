Amerika: Rusija je zatražila vojnu pomoć od Kine; Kina: 'Nikada nismo čuli za to...'

Rusija je od Kine zatražila vojnu pomoć, izvijestili su svjetski mediji poput Financial Timesa i Washington Posta pozivajući se na američke dužnosnike.

No, Kina tvrdi da za to "nikada nisu čuli za to".

Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u SAD-u Liu Pengyu za CNN je komentirao navodni zahtjev Rusije za vojnom pomoći te dosada nije čuo za to.

Izrazio je zabrinutost zbog situacije u Ukrajini te rekao da je zaista uznemirujuća.

Navodi da Kina pruža te će nastaviti s pružanjem humanitarne pomoći Ukrajini.

- Sada je najviši prioritet spriječiti eskalaciju napete situacije. Kina poziva na krajnju suzdržanost i sprječavanje velike humanitarne krize - dodao je.

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan sutra će se u Rimu sastati s najvišim kineskim diplomatom Yangom Jiechijem, priopćila je ranije Bijela kuća.

