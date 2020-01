SAD tvrdi da nema žrtava, a Iranci da su ih ubili osamdeset

Američka baza u Iraku je sinoć napadnuta projektilima. Raketirali su ih s više od 10 projektila, a žrtava nema, javlja Pentagon. Ipak, iranska državna televizija je izvijestila da je 'ubijeno osamdeset američkih terorista'.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei jutros se obratio javnosti i u svom žestokom govoru nahvalio je ubijenog generala Sulejmanija.

Iran's supreme leader Ali Khamenei has said the missile strikes were a 'slap in the face' for Washington https://t.co/p1uR36DOzY pic.twitter.com/wqlwm4wYgi