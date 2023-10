Sadašnji žestoki udari HDZ-a po oporbi su iskaz slabosti i panike

Razgoropađeni premijer Andrej Plenković ovih dana poručuje kako će uporno podsjećati na sva postignuća i reklamirati uspjehe svoje Vlade. Što je posve logično, pa i normalno. Nije, međutim, normalno kad poručuje da će “napadati sve koji tvrde da je ovo što je postignuto mogla postići bilo koja vlada”. Njegov je posao kao premijera da promovira svoje rezultate, a posao je oporbe da ističe njegove promašaje. Kao i da tvrdi da bi oni to napravili bolje. Ili makar bezbolnije. Jer, svojedobno je i Plenković bio u oporbi kad je rušio SDP i tvrdio da bi HDZ to napravio bolje. Sve je to naprosto politička igra. Međutim, nije igra kad premijer i lider vladajuće stranke prijeti da će “napadati” one koji tvrde da je ovo mogla postići bilo koja vlada. S kojim argumentima?