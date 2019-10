Sadnica slovenske loze dala je plodove već nakon godinu i pol

Prvi grozdovi žametne črnine - stare trte, autohtone sorte koju je Maribor lani darovao Novom Vinodolskom, ubrani su u ponedjeljak na Korzu hrvatskih branitelja, a kako je rečeno, malo je tko vjerovao da će slovenski trs već ove godine dati plod jer je posađen prije godinu i pol.

U travnju prošle godine gradonačelnici Maribora i Novog Vinodolskog na Korzu hrvatskih branitelja posadili su sadnicu vinove loze stare trte, a u ponedjeljak su među ostalim na "trgadbi" prvih grozdova bili i gradonačelnik Velimir Piškulić, agronom Vinarije "Pavlomir" Miroslav Palinkaš, direktor TZ Vladimir Butković i predsjednik Udruge prijatelja grožđa i vina "Ružica Vinodola" Željko Šostarić Fumić.

Prošle godine gradonačelnici Novog Vinodolskog i Maribora na tom su mjestu posadili sadnice domaće, autohtone vinodolske sorte žlahtine i žametne črnine - stare trte. Maribor ima običaj da daruje sadnice svoje stare trte gradovima prijateljima diljem Europe.

To je rijedak primjer da je sadnica slovenske loze dala plod već nakon godinu i pol, u drugoj godini nakon sadnje, rekao je agronom Palinkaš i dodao kako to obično bude u trećoj godini nakon sadnje. To je dokaz da je sadnica dobro navodnjavana i dohranjivana, rekao je.

Prve grozdove, plodove međugradske i međudržavne suradnje, slovenske stare trte ubrali su Miroslav Palinkaš i Željko Šostarić Fumić.

Na mjestu gdje su posađeni primjerci žlahtine i slovenske loze 21. travnja 2018., gdje su sada stambene zgrade, nekad je bio novljanski rasadnik. To je dokaz da je još ostalo plodnoga tla i rodne zemlje u ovom dijelu Novog Vinodolskog, koji se kao vinorodno područje spominje još u zapisima iz doba glasovitoga Vinodolskog zakona, iz druge polovice 13. stoljeća.

Obližnje vinograde u novljanskome polju Pavlomiru obnovili su prognanici iz Vukovara početkom Domovinskog rata. Ondje je na 40-ak hektara posađeno oko 150 tisuća trsova, a od nekoliko sorata dobiju se kvalitetna i vrhunska vina koja se plasiraju na turističko tržište Crikveničko-novljanske rivijere.

