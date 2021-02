Zahvaljujući povoljnom smjeru vjetra i niskom tlaku, velika količina saharske prašine stigla je preko Sredozemnog mora u Europu. Proteklih godina lovci na oluje često su registrirali ovu pojavu, poznatu i kao blatna ili krvava kiša, u obalnim područjima Hrvatske, no danas je zabilježena i u švicarskim Alpama, što je fotografe nadahnulo na snimanje fascinantnih fotografija pijeska pomiješanog sa snijegom.

Prašina je u subotu poslijepodne prekrila središnju Francusku, Švicarsku, južnu Njemačku i Austriju, piše portal Severeweather.eu, najavljujući da će se nastaviti pomicati sjevernije, odnosno istočnije. Do nedjelje ujutro oblak s prašinom trebao bi stići do Beneluksa, Češke i Mađarske, a do kraja dana preko Italije trebala bi stići i u naše krajeve.

Upravo u nedjelju količina prašine u zraku trebala bi biti najintenzivnija, što će dodatno utjecati na ionako lošu kvalitetu zraka koja je u subotu zabilježena u Slavonskom Brodu, Kopačkom ritu te Kaštjunu kod Pule, piše Tportal.

Osim ove fascinantne pojave koja nebo pretvara u narančastu boju, čeka nas još kiše, ali i povratak prave zime.

Subotnje jačanje južine i pogoršanje biometeoroloških prilika predznak su dugonajavljivane promjene vremena. Stoga je neprijeporno da će tijekom nedjelje biti sve češće kiše, na Jadranu i područjima uz njega i u obliku lokalno obilnijih pljuskova s grmljavinom, a nevolje će mnogima prouzročiti i vjetar - manje na kopnu umjeren, u gorju i jak jugozapadni, a više na Jadranu jako i olujno jugo i oštro - južni vjetar. Naravno, temperatura zraka za veljaču će i dalje biti iznadprosječno visoka, prognoza je vremena koju je za HRT pripremio Zoran Vakula.

Razmjerno toplo za doba godine bit će i početkom novoga tjedna, ali osjetno manje nego u ovome. Pritom će biti promjenjivo, gotovo posvuda uz svakodnevnu kišu, i dalje češću i obilniju na Jadranu i područjima uz njega. Snijega će biti u gorju, osobito višem, a od potkraj ponedjeljka povremeno je moguć i u sjevernim kopnenim krajevima. Valja upozoriti i na prilično vjetrovito vrijeme, posebice na Jadranu, gdje će osim jakog, gdjekad i olujnog juga i južnog vjetra, povremeno puhati i jugozapadni, zapadni i sjeverozapadni...

U drugom dijelu sljedećega tjedna nije još sigurna, ali je sve vjerojatnija još zamjetnija promjena vremena s kojom bi veljača i ove godine mogla "dokazati" i svoja zimska obilježja, ne samo proljetna kao ovih dana... Ali naravno, pouzdanije i detaljnije prognoze o tome tek slijede...

U nastavku slijedi detaljnija, u subotu poslijepodne aktualna prognoza po područjima za sljedeće dane, koju je za HRT pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno, iznadprosječno toplo, te veći dio dana suho. Navečer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Najviša temperatura između 16 i 18 °C, a ujutro podjednaka subotnjoj - većinom od 3 do 8 °C, lokalno uz mogućnost magle.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno i pretežno oblačno, a od sredine dana povremeno kiša, koje će biti i na Banovini. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ujutro mjestimice moguća magla, uz najnižu temperaturu od 5 do 8 °C. Najviša dnevna oko 15 °C.

Na zapadu Hrvatske pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito u drugom dijelu dana. Ponegdje obilnija oborina, na moru prema večeri i grmljavina. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu do večeri jako jugo s olujnim udarima. Temperatura većinom od 10 do 15 °C, ujutro u gorju niža.

U Dalmaciji još toplije i vjetrovitije - puhat će jako, na srednjem Jadranu i olujno jugo, uz valovito i jače valovito more. Pritom će biti mjereno i pretežno oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana povremeno s kišom, navečer i u obliku pljuskova s grmljavinom. Temperatura većinom od 12 do 17 °C, u Zagori ujutro niža.

Podjednaka temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, a kiša uglavnom prema kraju dana, kada je moguća i grmljavina. Puhat će jako jugo s olujnim udarima, uz valovito i jače valovito more."

"Na kopnu u ponedjeljak promjenjivo, a zatim pretežno oblačno. Povremeno kiša, osobito u gorju. Uz pad temperature, u ponedjeljak je u najvišem gorju moguća susnježica i snijeg, a zatim i na krajnjem sjeveru unutrašnjosti. Jugozapadni vjetar u postupom okretanju na sjeveroistočni, a u unutrašnjosti Dalmacije južni i jugoistočni.

Na Jadranu promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, te uglavnom na jugu i obilnijom oborinom. Prolazno će u ponedjeljak puhati umjeren do jak jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, zatim opet umjereno i jako jugo te južni vjetar. Temperatura u manjem padu, osobito jutarnja", prognozirao je do srijede za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.