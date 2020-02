Salvini zanijekao opredjeljenje Lige: 'Nismo radikalna desnica'

Matteo Salvini zanijekao je u četvrtak da je njegova stranka Liga krajnje desna i ustvrdio da je umjerena snaga koja želi privući birače iz metropola koji su je do sada izbjegavali.

- Mi nismo radikalna desnica. Mi nemamo ambicija predstavljati se kao radikalna desnica u Italiji - rekao je Salvini, koji je prošle godine izišao iz vlade i de facto je vođa oporbe.

- Svaki treći Talijan glasa za Ligu, pa je očito da stranka mora govoriti svima, a ne samo radikalnoj desnici - rekao je u razgovoru sa stranim novinarima.

Liga je najpopularnija stranka u Italiji i podržava je oko 30 posto birača.

Njezin nacionalistički saveznik Braća Italije u zadnjih je godinu dana povećao potporu s 4 na 12 posto.

Talijanski tisak prenio je da je Salvini zabrinut zbog jačanja Braće Italije, no on je to zanijekao, kazavši da svi njegovi partneri moraju jačati ako desnica želi pobijediti na idućim parlamentarnim izborima.

Salvinijev blok desnog centra izgubio je prošli mjesec na regionalnim izborima u bogatoj pokrajini Emiliji Romagni, uporištu ljevice, što je razbilo nade da će ostvariti povijesni trijumf i srušiti krhku talijansku koalicijsku vladu.

Salvini je za to okrivio slab rezultat stranke u Bologni, što se i prije događalo.

- Očito je da postoji poruka koju (u gradovima) treba drugačije kalibrirati - rekao je, usporedivši situaciju s onom koju je doživio američki predsjednik Donald Trump, koji je u velikim urbanim sredinama također loše prošao.

Salvini je u srijedu doživio udarac jer mu je talijanski parlament ukinuo imunitet, zbog čega bi mogao biti optužen za ilegalno zadržavanje migranata na moru.