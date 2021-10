Farmer Krešimir Balija (62) iz Novog Sela Podravskog na širem ludbreškom području otkrio je gdje je nestalo oko četiri tone njegovog kukuruza koje je posijao na jednoj parceli od pola rali.

- Nema tu zabune jer svi mi znademo koja je čija parcela. Tako i ja znam za tu manju česticu, jer obrađujem blizu 80 hektara zemlje. Kad sam autom prolazio vidio sam da je pobran kukuruz na toj parceli. Baš u vrijeme berbe za koju smo se i mi spremali – govori nam Balija.

Odmah sam potražio osobu koja je na tom području brala kombajnom kukuruz iz usluge i on mi je kazao po čijem je nalogu skinut kukuruz s polja, koje sada samo trebam preorati – govori Balija.

Parcela se nalazi nekih kilometar od njegove farme na polju između naselja Kapele Podravske i Velikog Bukovca. Kukuruz je s njive pobran između 15. i 18. ovog mjeseca, o čemu je izvijestio policiju. Ponekad se zna desiti da ljudi zabunom kažu kako im je nestala ljetina, jer nisu sigurni je li ta parcela njihova. No, u ovom slučaju nema zabune govori nam Balija koji je izvadio gruntovni i katastarski list kako bi potvrdio na je to njegova djedovina, jer je u obitelji od kad zna za sebe.

Nakon razgovora s kombajnerom Balija je znao o kome se radi, ali je čekao dan dva da mu se javi osoba koja stoji iza naloga da se njegov kukuruz ukloni s polja. Kako se nitko nije javljao on je policiji iznio svoje sumnje, a tek tad se javila osoba na koju je posumnjao i počeli su pregovori oko nastale štete. Baliju ne interesira kazneni progon kradljivca, već želi da mu se šteta namiri.

- Prije nego sam prijavio policiji zvao sam te ljude barem 10 puta da mi se jave, ali ništa. Najjednostavnije je tim ljudima da na moje ime napišu otkupni blok na četiri tone tamo gdje je predan kukuruz. Tad imam pravo i na PDV jer sam u sustavu. U protivnom ako mi plati u novcu onda ostajem bez PDV – govori smirenim glasom Krešimir Balija.

Dodajući kako svaki vid nagodbe se treba odvijati uz posredstvom policije, a on odustaje od progona kad bude namiren. Razgovarao je sa susjedima koji stoje iza toga i oni su mu kazali da tamo nema četiri tone, ali ako treba budu mu dali i pet tona kukuruza.

- Na to sam im rekao vratite sve u prvobitno stanje, tako da popikate sve stabljike s klipovima natrag u zemlju, jer je to moj kukuruz i ništa osim namirenja štete me ne interesira – govori nam Krešimir Balija, dodajući kako se njemu prvi put desilo da mu je pobran kukuruz, ali da to nije rijetka pojava.

Policija je potvrdila krađu kukuruza ne navodeći identitet oštećenog, te je procijenila štetu na nekoliko tisuća kuna.