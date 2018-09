Sama se brine za 4 kćeri, 40 krava, 8 ovaca, 5 pasa, svinje...

Između ličkih brda ogoljenih livadama i prošaranim visokim šumama vozimo rupičastom cesticom za koju nismo sigurni je li asfaltirana ili ne. Vjerojatno je nekoć bila, ali mora da je otad prošlo bar 50 godina jer se asfalt već mrvi pod kotačima automobila. Raspitujemo se za gospođu Milenu Sovilj Plećaš.

Svi je znaju u Bruvnu, selu blizu Gračaca, poznatom po napadu vukova na stoku. Ona je ta moćna samohrana majka četvero male djece koja “hendla” poljoprivredu, stočarstvo, kućanstvo, građevinske radove i odgoj djece, cijepa drva, vozi traktor i brine se da sve savršeno funkcionira. Na imanju nas je dočekala nasmijana, radišna, poduzetna i jaka, vedra i lijepa žena. Pitamo je za vukove.

- Bacim ja njima petardu-dvije čim počnu zavijati pa ušute. Odnijeli su nedavno ovcu mojem kumu, ali mene nisu dirali.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nestalo mi je tele, našla sam samo papke nakon nekog vremena, a je li ga pojeo vuk ili medvjed, što mu je bilo, ne znam, kazuje 34-godišnjakinja, kao da je život okružen domaćim i divljim životinjama najobičnija stvar.

Ona i njezine četiri velebitske vile - Nikolina (6), Jelena (9), Milica (10) i Jovana (12), imaju 40 krava, svinje, ovce, kokoši, patke i kobilu, u vrtu mrkve, krumpira, kapule, krastavaca, rajčice, blitve, jabuka, šljiva i 13 hektara livada koje treba pokositi...

- Kćeri mi nekad pomažu, a nekad neće. No nikad im nije dosadno. Igraju se sa psima i s ovcama koje su umislile da su kućni ljubimci, jer djece u susjedstvu nema. Ako im se ništa ne da, uvijek mogu tumarati šumama i penjati se po brdima - kaže Milena, a djevojčice priznaju da im nikad nije dosadno jer priroda je puna iznenađenja.

-Ima tu puno lisica, a jednom smo vidjele i jazavca - veselo pričaju Milenine ljubimice o svojim pustolovinama koje proživljavaju dok mama radi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Sama kosim, sjednem na traktor i kasnije pokupim bale. Pomognu mi susjedi nekad. Pozovem na kavu pa ih zeznem da mi pomognu, snađem se. Unatoč tome, godišnje moram kupiti još u protuvrijednosti kojih 20-ak tisuća kuna - kaže radišna Milena.

Radni dan joj počinje u šest, a završi kad padne s nogu. Ima dvije štale, u kojima drži blago poslagano u četiri reda. Dok ih sve nahrani, napoji i očisti balegu, taman je vrijeme za sve ispočetka. Ovce su joj se sprijateljile s kćerima pa dolaze u kuću i prljaju dvorište brabonjcima te su ih ljeti odvezli kod prijatelja. Milena se zaleti i u šumu nabrati bilja, od šipka, gloginja, vrijeska i hajdučke trave pa do gospine trave za kantarionovo ulje. Radi i sireve, u danu ih zna napraviti osam, ali ih sad nema jer krave imaju telad pa je mlijeko rezervirano za njih.

- Kad sam kući, nema stajanja! Očisti, operi, skuhaj... Ma i drva pilam, malter miješam, sve, još samo čekam da me primijeti neki bogataš s jahtom i apartmanima. Zimi čistim snijeg bar dva-tri sata dnevno da bih probila put do štale. Sreća da dobro jedem pa mogu. Ralica nam često dođe pa nemamo problem s putovima, a djecu u školu vozi kombi. Ipak dogodilo se da prošle godine mjesec dana nisu mogli do škole, zbog vijavica. Ali mi smo upregli našu kobilu u sanjke pa da vidiš veselja! - kazuje vedra Ličanka.

- Dobro je. Imamo sve što nam treba i dobro živimo. Doduše, dosta pomognu i državni poticaji i dječji doplaci, ali ne žalimo se. Sretna sam i nigdje na svijetu mi ne bi bilo bolje nego tu. Od ponedjeljka sva djeca će krenuti u školu, pa ću ja ujutro u miru piti kavu, slušati ptičice i uživati. Ovaj mir ništa ne može zamijeniti - priznaje Milena. Supruga je upoznala u Lici 2004. godine, dok je radio na kući. Prvih šest godina živjeli su u grčkoj Ateni. Vratili su se u Liku završiti kuću te su kupili četiri krave.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Kad mi je muž umro od moždanog udara, ljudi su bili uvjereni da ću sve rasprodati i odseliti se. A ja kupila još stoke! Neki me ne vole, ljubomorni su, ali dosta njih me podržava. Sad uređujem dvije sobe i dnevni boravak s kupaonicom na katu za cure, a htjela bih i fasadu srediti. Voljela bih se baviti seoskim turizmom, a gostima bih dala da koriste povrće iz vrta, piju svježe mlijeko. Došao nam je prije dvije godine mladi par i ostao tri dana u staroj kući. Djeca su ih vodila u šetnje po šumama i brdima, bilo je super - kaže Milena. Možda joj plan o turizmu i upali jer su prekrasno brdo Urljaj u blizini već počeli nazivati “hrvatskom piramidom”, po uzoru na bosansku.

Ima pravilne padine kao da zbilja krije faraonsku građevinu unutar sebe, a krenu li istraživanja, doći će i turisti.