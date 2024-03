'Samo mi je bilo bitno spasiti svoje jedanaestoro djece iz kuće koja se pretvorila u pepeo'

Kuća je tek obnovljena nakon potresa i, eto, sad je potpuno izgorjela, i gornji i donji kat. Izgorjeli su mi dokumenti djece, njihove školske knjige, nemam više ni jednu čašu, šalicu, žlicu niti robu. Još sam šokiran i potpuno bespomoćan, govori nam Siščanin Stanoje Nikolić (38). Iz glave ne može izbaciti strah i paniku koji su ga obuzeli u nedjelju navečer dok je iz zapaljene kuće na ulicu iznosio i izvodio uplakanu te uplašenu djecu, njih jedanaestero, od kojih najmlađe ima 11 mjeseci.

Dok je pokušavao sabrati misli, prisjetio se kako su protekle nedjelje djeca spavala na katu, a on i supruga Andrea također su legli. Probudio ih je vrisak i povik kćeri koja je primijetila dim.

- Bilo je oko 20.50. Jedna od kćeri vikala je da je požar i odmah sam skočio i samo mi je na pameti bilo da spasim djecu. Požar je krenuo iz kuhinje i moja jedina misao je bila da moram spasiti djecu koja su spavala na katu. Kad sam ih sve izveo na ulicu, počeo sam požar gasiti vodom iz slavine. No širio se nemilice i vrlo brzo zahvatio i kat. Nisam mogao učiniti ništa, a dok su stigli vatrogasci, požar je već zahvatio i krov - prisjeća se Stanoje.

Miris paljevine još osjeća, a krike, suze i strah svoje djece neće nikad zaboraviti. Sisačka policija potvrdila je da je požar podmetnut, no više informacija još nema. Stanoje sumnja na čovjeka s kojim se sukobio dan prije i koji mu je zaprijetio da će izgorjeti.

- Sukob je izbio jer je njegov sin istukao mojeg i taj čovjek mi je rekao da će me zapaliti s djecom. Mislio sam da su to prazne riječi, ali, eto, nisu bile. Hvala Bogu što nitko nije stradao - rekao je Stanoje.

S Martinom je u braku je 22 godine, a sad s 11-ero djece, u dobi od 11 mjeseci do 21 godine, žive u objektu uz kuću koji je jedini ostao čitav. Buktinja je progutala i kontejner u kojem su bili smješteni nakon petrinjskog potresa.

- Kuća je bila tek obnovljena od potresa, još je trebalo završiti neke sitne stvari da bude skroz završena. Sad mi je sve to uništeno i s djecom živimo u garaži. Te večeri kad je kuća izgorjela djecu sam ostavio kod kuma, a uskače nam i obitelj te su djeca malo kod sestre, malo kod mojih roditelja, dok to ne sredimo - kaže Stanoje i dodaje da u garaži imaju peć na drva, na koju se griju. Priznaje nam da je supruga nakon požara bila potpuno izvan sebe te da, iako ni on još nije sasvim u redu, trudi se držati čvrsto i čuvati djecu i obitelj.

Obitelji možete pomoći uplatom na ime i prezime Stanoje Nikolić, IBAN HR8124020063211844722