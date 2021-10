Smjenjeni član uprave Zagrebačkog Holdinga Ante Samodol do sad nije istupao u javnosti. A onda je na svom blogu anteportas.hr objavio niz detalja o pregovorima i radu sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Tomašević je i njega i predsjednika uprave smjenio u ponedjeljak. Samodol je otkrio niz tajnih detalja iz pregovora, ali i načina funkcioniranja Holdinga i gradske uprave. Zaključio je da je jednom sudjelova u prevari i cirkusu u režiji Možemo i da se to više neće ponoviti.

Ante Samodol je objavio:

Pregovori, na poziv ekipe iz Možemo, su bili u nedjelju na sv. Antu 13.6.2021. od 17:00h do 23:00h u Berislavićevoj ul. u sjedištu Možemo. Prisutni: gradonačelnik Tomislav Tomašević (TT), zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec (DD), Teodor Celakoski, Ante Samodol, Nikola Vuković. To je bio moj prvi susret s njima, dok se Vuković s njima nalazio mjesecima prije. Celakoski, u funkciji političkog ideologa, napustio je sastanak oko 19h, a na moje pitanje – zašto baš ja – odgovara izravno i bez zadrške: zato što se ne daš j….! Potvrdio je da su temeljito istražili sve što o meni piše na internetu, kao i moj blog. Što izravno, što neizravno, priznao je da ga muči moja „desničarska“ prošlost. Sadržaj pregovora je bila njihova molba da preuzmemo upravljanje ZGH-om. Raspravili smo niz tema i moguće uvjete rada u upravi ZGH te prodiskutirali Vukovićev dokument-plan mjera i aktivnosti za ZGH koji su bezrezervno prihvatili.

Za to vrijeme pristigli članovi Nadzornog odbora (NO) od 19h nisu ulazili u sjedište Možemo jer nismo imali utanačen dogovor oko uvjeta vođenja ZGH. Poslani su na čekanje na kavu. Pozvani su tek iza 21h nakon svih pitanja, simuliranih situacija, uvjeravanja od strane TT osobno da ćemo u upravljanju imati odriješene ruke te inzistiranja Vukovića da dolazimo jedino u paketu. Tako su se iza 21h pridružili Ratko Bajakić i Suzana Brenko te javna bilježnica gospođa Čaklović. TT ju je predstavio kao Bajakićevu sestru i osobu od povjerenja! Baš tako. Čitavo vrijeme je bila atmosfera konspirativnosti. Tada me je iznenadilo njihovo inzistiranje na tajnosti, a radi se o javnim poslovima. Nažalost, pristali smo na njihov zahtjev da do daljnjeg nećemo istupati u javnost, što se proteglo do našeg razlaza. Po odlasku oko 23h Vuković i ja zaključujemo da su to amateri, ne ulijevaju neko povjerenje, mislili smo se vratiti i otkazati suradnju, ali u pitanju je javni interes, idemo prespavati…

Pokazalo se da jutro nije pametnije od večeri pa u ponedjeljak 14.6.2021. potpisujemo za predsjednika i člana Uprave. Nakon imenovanja, dana 16.6.2021., izvršena je primopredaja. Međutim, odmah nakon toga NO, Bajakić i Brenko (treći član Damir Topić je samo broj) u Gradu s TT održavaju „tajne sastanke“ s bankarima, pri čemu deklariraju i potrebe ZGH za kreditom. Nas kao Upravu nitko ne zove na te sastanke. To nam je bio prvi znak da stvari nisu onakve kakve je TT obećao prije nekoliko dana. Upozoravamo da članovi NO neovlašteno zastupaju ZGH. Brenko stalno govori da su sastanci tajni i ponavlja „ti sastanci se nisu dogodili“. Opet konspiracija. Nakon saznanja o svoti o kojoj se pregovara, Vuković i ja objašnjavamo TT-u da je sindicirani kredit od 300 mil. kn ponižavajući za njega i Grad, ali on, kao i danas, vjeruje u NO i točka. Na kraju, banke daju 400 mil. kn, a ZGH-u nije pripala niti lipa.

NO jednog dana doslovno dovodi predstavnike KPMG-a u ZGH (znam ih sve od ranije – pametni i sposobni ljudi) i kažu da će oni napraviti dubinsko snimanje Holdinga po nalogu banaka, bez ikakvih uvjeta o raspolaganju našim podacima itd… na što smo jasno rekli da nam trebaju definirani uvjeti raspolaganja podacima u korist trećih – treba nam sporazum o povjerljivosti (NDA). Nakon niza naših razgovora s KPMG o tome kako to treba izgledati, NO nas optužuje za opstrukciju, a TT dana 7.7.2021. Upravi šalje doslovno „Zahtjev za dostavu informacija konzultantu poslovnih banaka“, i to s potpisom gradonačelnika! Da u potpisu nije bio Tomašević, čovjek bi pomislio da se ništa promijenilo nije. Bivši gradonačelnik je negdje gore uživao gledajući novu sljedbu i stare navike iz svog bivšeg ureda. Bilo nam je jasno da TT niti ne zna što je potpisao. Vuković pokušava sanirati štetu. Kad je Brenko shvatila (a po svemu sudeći ona zna tko je autor tog dopisa, kako ne bi znala😊), meni osobno je izjavila – zaboravi na to, to ne postoji, to se nije dogodilo! Dakle, od tada, uz izričitu zabranu bilo kakve komunikacije s javnosti, počinjemo primati izravne naloge i zahtjeve. Vuković i ja zaključujemo: pored amatera imamo bezakonje i nesposobne. Idemo dalje.

U drugom tjednu naše uprave slijedi sjednica NO nakon što je šef GSKG-a razriješen zbog afere i mita njegovih ljudi. Bajakić i Brenko traže da se u trgovački sud upiše nova osoba kao v.d., no Vuković upozorava da to nije u skladu sa zakonom i da neće raditi protuzakonito. Osim toga, osramotit ćemo se na sudu kao neznalice. Na riječ „protuzakonito“ Bajakić diže ruku i prijeti Vukoviću da neće žaliti novca da ga tuži za to što je izjavio. Riječ „protuzakonito“ očito kod njega izaziva neviđeni stres. Vuković oštro odgovara – tuži i što ćeš dobiti time? Ničim izazavan, Bajakić izjavljuje Vukoviću: ovdje sam ja vuk, a ti si ovca…da, da, ja sam vuk, a ti ovca! Vuković, inače staložen, burno reagira: sve si pobrkao, Bajakiću, ja se prezivam po vuku, a ne ti. Mislio sam da će ih istjerati van. Ostao sam bez teksta, zaista. Iskreno, nisam to očekivao od Bajakića, mislio sam da ga bolje poznajem. Duh kao kuća je izašao iz boce. Gotovo je. To je bio drugi znak da NO nije ono što bi trebao biti sukladno Izjavi o osnivanju ZGH u kojoj je jasno navedeno što tko radi. I da, na sud je išao prijedlog NO-a za upis „v.d.“ i, naravno, nije prošao, a kasnije se šefica NO-a pravdala da ona to nije niti predlagala. Vuković je odmah poslao zakonit prijedlog sudu koji je upisan. To nam je bio dodatni znak o kakvim ljudima se radi.

Idemo dalje, na sjednici NO-a članovi imenuju sami sebe u Revizorski odbor, samo što Bajakić postaje predsjednik, a Brenko članica Revizorskog. Tako oni postaju podvojene osobe jer Revizorski odbor kao tijelo NO-a ima zapravo iste osobe. Uz to donose Zaključak (kao dokaz!) da su sudjelovali u izmjenama dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga revizije godišnjih izvješća. Da čovjek ne povjeruje. To je bio treći znak da žele upravljati svime i svačime! Primjer toga je i činjenica da R. Bajakić neovlašteno zove SKDD i traži račun za uplatu kamata po izdanoj obveznici ZGH koja je dospijevala 9.7. te šalje uputu Upravi kako uplaćivati sredstva. Ovo nije samo protuzakonito, već i ponižavajuće za Upravu.

Nakon stalnog požurivanja Vukovića kako se kasni s odlukama o reorganizaciji i restrukturiranju i da je potrebno ekipirati novi upravljački tim u ZGH te da se trebaju raspisati natječaji, a na kojima su oni inzistirali, TT i DD se pravdaju da ljeto nije vrijeme za natječaje. Tako nam propada plan da s 1.9.2021. krenemo s kompletno novom postavom i novim ustrojem ZGH. Zbog toga nam propadaju dogovoreni pregovori sa sindikatima i planirane uštede, kao i izrada rebalansa plana s novom strukturom ZGH. Malo je reći da je Vuković bio konsterniran njihovim blokiranjem promjena. Kod natječaja za članove uprave ZGH obećavaju Vukoviću da će sudjelovati u izboru novih članova Uprave. Ponovo izigravaju obećanje i dogovor. TT i DD izabiru nove članove na neki svoj način te nas krajem kolovoza pozivaju da pročitaju njihova imena. Da, doslovno su pročitali imena – predsjednik Uprave niti ja ih ne poznajemo. Njemu nije omogućen razgovor s tim ljudima prije imenovanja niti uvid u njihove životopise i njihove predložene programe. Pa gdje to ima, pitali smo se obojica. Očito da TT i DD imaju neke svoje kriterije, ali i namjere, zaključili smo.

Naša sumnja u skrivene namjere Gradske uprave se potvrdila vrlo brzo. Tako već u petak popodne 27.8.2021. DD (koja je zapravo cijelo vrijeme ključna figura zadužena za ZGH) zove predsjednika Uprave Vukovića s ciljem organiziranja sastanka putem Zooma-a u nedjelju 29.8.2021. u 15h, a sve s namjerom dogovora oko izmjene ključnog dokumenta – Izjave o osnivanju ZGH – u kojoj bi se dale dodatne ovlasti članovima NO i time razvlastila Uprava! Kad sam to čuo, doslovno su mi ispale iz ruku škare kojima sam uređivao vrt. Predlažem Vukoviću da pozdravi DD i da ne postoji šansa na pristanak s moje strane. Ukoliko to provedu, dajem ostavku! Bio je to ključni trenutak razlaza jer članovi NO-a niti DD nisu odustajali od ciljanih većih ovlasti. Dakle, NO je, pored toga što su i članovi Revizorskog odbora, očekivao i upravljanje iz sjene. Paralelni sustav upravljanja vodi u ambis. Pa što se nisu javili na natječaj ili jednostavno dogovorili da budu članovi Uprave prije nas. Ovako bi htjeli upravljati, ali ne i odgovarati. Naš razlaz se počeo nazirati…

Petak je 3.9.2021., stižu novi članovi Uprave. Prvo pitanje sadašnjeg predsjednika Uprave bilo je – gdje su im auti i business kartice, uz izravnu tvrdnju da ih nas dvojica omalovažavamo jer nemaju auta. Pritom se nije libio izravno mene optužiti za to što nema vozila. No, čovjek je zaboravio da je stupanjem na dužnost upravo on dobio poslove nabave u nadležnost. Inače, auta nema do danas iz vrlo prozaičnog razloga – financijski dio okvirnog sporazuma iz javne nabave je odavno iscrpljen. Treba raditi anekse, ali tada se može dogoditi neka situacija…? Moja reakcija s ključevima auta koja se već prepričala u javnosti je istinita. Nakon par dana Novaković mi se ispričao. Kad im je predsjednik Uprave ponudio Opel Insignije, koje su postale raspoložive nakon ukidanja podružnica, to je opet protumačeno kao uvreda. Bicikliranje poput TT, naravno, ne dolazi u obzir. Nema suradnje, rekli bi TT i DD.

Kako smo netom prije novog dijela Uprave raspisali natječaj za voditelje podružnica i imenovali povjerenstvo koje je među gotovo 300 kandidata odabralo kandidate za testiranje – novim članovima i članici Uprave (koja se pridružila tek 15.9.) se to činilo suspektnim. Tako nova članica Uprave traži da se provjere neka konkretna imena koja nisu prošla i da se usprkos tome pozovu na intervjue (i to nam sve potvrdi na sjednici Uprave, što li joj bi i je li svjesna u što je ušla). I to nije sve, sadašnji predsjednik Uprave kaže da traži reviziju rada Povjerenstva. Opet nema suradnje, rekli bi TT i DD.

I tako ulazimo u najburniji tjedan 27.9.-3.10.2021. Neću ovdje o cijevima i poplavi u gradu. U ponedjeljak i utorak sam imao neobičan razgovor s TT o cesiji. Da, upravo tako, o cesiji. Jer, to po novome ne radi služba za financije ZGH i Uprava za financije Grada, negoli se to rješava na najvišoj razini…i kako to biva, nisam bio uvjerljiv. Ništa od cesije i faktoringa, nema toga u proračunu Grada! Muka mi je, podvlačim crtu. Isti dan u utorak je sjednica NO na kojem je trebala biti točka – Izbor vanjskog revizora nakon natječaja i javne nabave. No, kako se radi o podvojenim ulogama članova NO, upozoreni su od Vukovića preko stručnih službi da to najprije moraju riješiti kao Revizorski odbor, a to prethodno nisu učinili. Zato naknadno sazivaju sjednicu Revizorskog odbora u 12h, a sjednicu NO u 13h. Taj dramolet traje skoro puna dva sata i završi tako da se sjednica NO na zahtjev Predsjednice prekida. Tko pročita zapisnik vidjet će kakav je napor učinjen da se „osudi“ Vuković. Inače, Vuković je bio svjedok na sudu u Rijeci, na što se, naravno, morao odazvati, pa nije bio na sjednici. I da, da ne zaboravim, pod točkom 7. dnevnog reda je „Davanje suglasnosti“ koje, kakve, na što…a radi se zapravo o davanju suglasnosti na imenovanja, ne može NO bez toga da upravlja i vodi kadrovsku politiku. Stiže i taj petak 1.10.2021. Zakazani sastanak je počeo u 17h. Dok Vuković i ja čekamo, u dvoranu ulaze TT, DD i Korlaet. Pri tome na ulazu DD izlane: I on je tu! To se odnosilo na mene (žena me skurila u trećem licu). Ponudim se ja tako da odem, ali TT kaže sjedni i tako krene tirada koju sam napustio u 19:45h s dogovorom da ću ja dati ostavku, a da oni sami odaberu dan u idućem tjednu koji im najviše odgovara i to objave. Do tada ću ja biti na godišnjem. Naravno, u tom slučaju mi ne pripada nikakva otpremnina. Rukujem se s TT i DD, odlazim i to je to. Međutim, uslijedio je još jedan sastanak u nedjelju 3.10.2021. s Vukovićem u kojem oni mijenjaju stav i zahtijevaju da i on da ostavku jer je, tobože, naručio tekst u Jutarnjem. Donose presudu bez dokaza. Vuković im kaže da on nikad ne bježi, već da ga zajedno sa mnom razriješe i daju obrazloženje. Zapravo su odluke već donijeli, samo su tražili povod. Sa mnom više nisu kontaktirali.

Počinje novi tjedan – 4.10.2021., a u sjedište ZGH dolazi D. Juričan i odlazi s Vukovićem kod Sandre Benčić u sjedište Možemo. Prema Vukoviću, tražili su da se razlaz napravi na miran način, što god to značilo. Nudili su mu da sam predloži formulaciju razrješenja. Vuković joj je predložio da napišu da nas razrješuju jer smo poštovali zakone i brinuli o interesima ZGH. I da u tom slučaju neće ni jednu riječ reći u javnosti. A ako daju neistinito obrazloženje, morat će se javno očitovati zbog vlastitog integriteta i javnog interesa. Čak su mu nudili mjesto savjetnika Uprave, što ponosni Vuković odbija s gnušanjem. Sastanak je dijelom bio i dramatičan gdje ga je Benčić (u kojoj li je funkciji) optužila za manipulaciju, a mene za ucjene. Lijepo, tako sam ja u samo sto dana prošao put od frajera koji se ne da j… do ucjenjivača. Kad se Vuković vratio u ured dočekuju ga novi članovi Uprave i traže primopredaju, on traži dokument o razrješenju, a kako ga nisu imali, traži da izađu iz ureda te da neće dozvoliti bezakonje do zadnje minute dok je tu. Nakon toga ubrzo dolazi potpisana odluka i primopredaja se izvršava u 13h. Istovremeno ide njihova uvježbana objava da je uzrok smjene otežana suradnja, ali ne govore u čemu je konkretno problem u suradnji, skrivajući da nam cijelo vrijeme zabranjuju, uskraćuju, ne daju, krše sve dogovore, ne zanima ih stabiliziranje ZGH, već igre moći, u potpunosti podržavaju nelegalne zahtjeve NO, ruše naš integritet – zapravo nas varaju u odnosu na sve što su rekli i obećali 13.6.2021.

Ako je netko u svemu ovome prepoznao dječji vrtić – ma kakvi, tamo tete dobro znaju što rade. Ako je netko prepoznao dječji vrtić i neke čudne ljude – možda, jer ovdje tetak ne zna što radi, a znaju li teta i njeni prijatelji – još ne znamo. Osobno sam sve ovo doživio kao veliku prevaru u cirkusu u našem gradu. Ne ponovilo se!