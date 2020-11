Samoizolaciju učenika i razreda propisuju epidemiolozi, a može i ravnatelj ako oni ne stignu

Nove, oštrije mjere zbog razbuktale epidemije Covid-19 za škole se neće propisivati. Ministar kaže da se nastavlja kao i dosad, a mi smo analizirali provedbu mjera u školama, te što znači samoizolacija, a što online nastava

<p>Brat i sestra učenici su <strong>osnovne škole u Đakovu</strong>. Djevojčica ide u 7. razred te je prilikom početka ove školske godine redovito morala nositi masku. Ona je sada prešla na nastavu na daljinu. Njezin brat ide u 3. razred i on ne mora nositi masku, ali od prijatelja u razredu mora držati distancu. Njihova majka iz Đakova razgovarala je s nama i objasnila na koji način će funkcionirati nastava njene djece sad kada je u <strong>Osječko-baranjskoj županiji</strong> donesena odluka da bi srednje i osnovne škole trebale prijeći na nastavu na daljinu, model C, a djeca od. 1 do 4. razreda ostaju na modelu A.</p><h2>Je li samoizolacija ili nije?</h2><p>- Kćer je od 24.studenog započela s online nastavom, a prije samog početka takvog oblika nastave učenici su dobili školske tablete i svakog jutra u 8 sati moraju se javiti učiteljima da su prisutni. Javljaju se preko aplikacije Times - rekla nam je majka koja je za prelazak na nastavu na daljinu saznala putem obavijesti na stranicama škole, ali i u razrednoj grupi koju razrednica ima s roditeljima na Viberu.</p><p>A roditelji se općenito žale kako za <strong>odluku o samoizolaciji ili online nastavi</strong> saznaju doslovce preko noći, te da ponekad nemaju vremena ni snaći se za čuvanje djeteta, iako se u većini slučajeva radi o starijoj djeci.</p><p>- Navečer smo saznali kako nam je dijete, u četvrtom razredu, od sutra u samoizolaciji. Obavijest je izašla na web-stranici škole. Drugi dan je obavijest izmijenjena, uz napomenu da je škola, <strong>uz dogovor s epidemiološkom službom</strong>, odustala od samoizolacije, te da smo samo u online nastavi - pokušava nam objasniti svoju situaciju Puljanka.</p><p>Očito nema pravila, dodaje zbunjeno. S obzirom na to da u je u Hrvatskoj <strong>2440 osnovnih i srednjih škola, te 458.760 učenika</strong>, a odluke se donose pojedinačno za svaku školu, nije ni čudo da sve djeluje kaotično. No pravila i upute kojih se škole pridržavaju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdali su s početkom školske godine i primjenjuju se i dalje. Ono što se dosad mijenjalo su odluke <strong>Nacionalnog stožera</strong> i epidemiologa koliko će trajati samoizolacija, te hoće li u samoizolaciju cijeli razredi ili samo pojedini učenici. Ta odluka donosi se na razini svake županije, ali i od slučaja do slučaja. To vrijedi i za trajanje online nastave, što određuju ravnatelji u dogovoru s epidemiolozima. Trajanje samoizolacije određuju epidemiolozi.</p><p>Prema najavi <strong>ministra Radovana Fuchsa</strong>, to se neće mijenjati ni nakon pooštrenja mjera. Županijama će se eventualno dozvoliti da proglase C model nastave za sve srednje škole na svome području, dok će osnovne i dalje raditi kao i dosad. </p><h2>Procedura se poštuje</h2><p>- Ako škola želi prijeći na online nastavu, <strong>mora kontaktirati osnivača</strong> (u slučaju Zagreba Gradski ured za obrazovanje). Od njih se dobiva suglasnost za C ili B model. Zagrebački ured zaista promptno reagira, a razlog za prelazak na online nastavu najčešće je nemogućnost da se zamijene svi učitelji i nastavnici, ili nenastavno osoblje na bolovanju ili u samoizolaciji. Škola se za online nastavu odlučuje i kad je u samoizolaciji više razreda - tumači nam Vatroslav Gabrić, ravnatelj OŠ Odra u Zagrebu. </p><p><strong>U toj školi dosad nisu imali potrebe za C ili B modelom, ali su imali razrede i zaposlene u samoizolaciji. A što se događa kad se učenik zarazi?</strong></p><p>- Kod nas dosad nije bilo prijenosa unutar škole. Kad se razboli dijete, ili netko od ukućana, <strong>roditelj javlja razrednici/razredniku</strong>, oni javljaju ravnatelju, a ravnatelj epidemiološkoj službi. Ako epidemiološka služba ne stigne, ravnatelj i sam može odmah odlučiti o samoizolaciji razreda i učiteljice. Roditelji potom javljaju o samome nalazu, a ostale roditelje obavještava razrednica/razrednik - kaže Gabrić. Njegovi zaposlenici bez iznimke <strong>moraju nositi masku</strong> na licu tijekom cijele nastave.</p><p>U slučaju da je zaražen neki učenik, roditelje ostale djece u pravilu kontaktiraju epidemiolozi koji daju upute o samoizolaciji. Oni uvijek dobivaju sve podatke i kontakte o djeci u razredima u kojima je zaraženo dijete. </p><p>Škola je dužna obavijest o prelasku na B ili C model <strong>objaviti na službenoj web-stranici</strong>, a roditelje trebaju osobno obavijestiti i razrednici, mailom, porukom itd.</p><h2>Online nastava nije samoizolacija</h2><p>-<strong> Imamo Viber grupu</strong>, ali i mi roditelji komuniciramo individualno s učiteljicom, primjerice, kad je bilo tko u izolaciji ili slične situacije, sve se rješava putem poziva s učiteljicom - objasnila nam je majka učenice drugog razreda osnovne iz Osijeka. U tome gradu učenici nižih razreda osnovne nastavljaju ići redovno na nastavu. <br/> Roditelji su upoznati s informacijama kako je u školi bilo zaraženih učenika ili djelatnika škole i onih u samoizolaciji.<br/> - Upoznata sam kako je čak od negdje početka školske godine bilo zaraženih osoba ili osoba koje su bile u samoizolaciji - nadodala je majka djevojčice koja smatra kako je nastava uživo puno kvalitetnija jer su djeca u 2. razredu dosta mala i nemaju potreban fokus koji se traži kad nastavnici samo pošalju materijale ili ih upute da prate nastavu na televizijskim programima.</p><p>Svi ravnatelji s kojima smo razgovarali ističu kako je <strong>nastava uživo</strong> bez usporedbe bolji odabir. No, kako ističu, jednako kao i učenici, u samoizolaciju odlaze i nastavnici, te drugi zaposlenici, što je veći problem za održavanje redovne nastave. Zamjene je gotovo nemoguće osigurati u kratkome vremenu, što je razlog da se proglašava online nastava.</p><h2>Javni prijevoz je najveći problem</h2><p>No učenici koji prelaze na <strong>online nastavu nisu u samoizolaciji</strong>, ako tako nisu odlučili epidemiolozi. S obzirom na to da su neki učenici, a u većini slučajeva se radi o srednjoškolcima, već i po tri puta odrađivali samoizolaciju, neki roditelji, ali i epidemiolozi smatraju kako bi bilo bolje na neko vrijeme proglasiti online nastavu za sve srednje škole.</p><p>- Time bi se smanjila gužva u javnom prijevozu, koji se pokazuje kao najveći problem jer nitko ne pazi na epidemiološke mjere. Osim toga, učenici ne bi bili u samoizolaciji, zbog koje su <strong>prisiljeni biti izolirani u kući</strong>, već bi mogli izaći i prozračiti se nakon nastave - kažu epidemiolozi s kojima smo razgovarali.</p><p>Tako su, primjerice, u osnovnim i srednjim školama <strong>Primorsko-Goranske županije </strong>trenutno 84 razredna odjeljenja u izolaciji. Iako nema značajnijeg rasta oboljelih među školskom i studentskom populacijom (trenutno je ono 3,5%), u PGŽ-u se prati porast broja razreda u samoizolaciji zbog pojave pojedinačnih slučajeva, zbog čega je potrebno u samoizolaciju stavljati cijele razrede. </p><p>- Trenutna situacija je povod za razmišljanje o organizaciji nastave i u tom cilju će se na sastanku županijskog Stožera u petak razmatrati i mogućnost prelaska na online nastavu za škole kojima je PGŽ osnivač - rekao je glavni epidemiolog PGŽ <strong>Dobrica Rončević</strong>.</p><p>Neslužbeno doznajemo kako se većina učitelja izjasnila da su <strong>protiv zatvaranja škola</strong> i da bi eventualno to bila opcija na samom kraju 1. polugodišta, velikim dijelom zbog prijevoza većeg broja učenika, no konačna odluka bit će poznata nakon sastanka sa ravnateljima, stožerom i epidemiolozima, krajem tjedna.</p><h2>Ravnatelji i učitelji za dosadašnji model</h2><p><strong>Online nastava za srednje škole u potpunosti je proglašena u Varaždinskoj, te Osječko-baranjskoj županiji, u Međimurskoj se odluka očekuje, a u ostalim županijama zadržat će se dosadašnji model.</strong></p><p>U Slavonsko-brodskoj županiji također se zasad ostaje pri pojedinačnim odlukama.</p><p>- Pri tome sagledavamo epidemiološki, ali i socijalni i pedagoški aspekt problema. Upravo iz svih navedenih aspekata, za sada nam nije opcija prelazak na online nastavu, osim kad je to nužno za pojedine razredne odjele zbog zaraze nekog od učenika ili nastavnog osoblja. Kontaktirali smo <strong>ravnatelje svih osnovnih i srednjih škola</strong> kojima je BPŽ osnivač i svi su bili protiv kompletnog prelaska na online nastavu, odnosno bili su za model A, nastavu u školi. To je na tragu i stava resornog Ministarstva da se nastava po modelu A odvija dok god je to moguće i za sad nismo kanili donijeli odluku o prelasku na model C. Kod svake situacije prelaska na online nastavu, škole obavještavaju osnivača (BPŽ) odnosno nadležni Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu kao i županijski Stožer CZ – rekao nam je <strong>Stjepan Bošnjaković</strong>, načelnik Stožera Civilne zaštite Brodsko posavske županije.</p><p>Ministar Fuchs još jednom je ponovio kako škole nisu izvor zaraze, te kako je apsolutno prioritetno zadržati nastavu licem u lice.