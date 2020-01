"Sanader i ja smo se dogovorili da Kolinda ode u Ameriku"

Bivši predsjednik Stipe Mesić u Pressingu N1 televizije otkrio je puno zanimljivih podataka o Kolindi Grabar Kitarović za vrijeme njezinog rada u Ministarstvu vanjskih poslova.

- Ona je radila u administraciji Ministarstva vanjskih poslova, a Ivo Sanader kao premijer ju je doveo za ministricu za europske integracije. Vrh HDZ-a nije bio zadovoljan s njenim radom, bilo je gafova i od Sanadera su tražili da ne bude ministrica. Sanader joj je to i rekao, ali ju je nagradio tako da ju je stavio na listu u Rijeku, ali nije prošla. Tada sam pitao Sanadera što će s njom. Rekao je da će je vratiti u administraciju. Rekao sam mu - jesi li vidio određene simpatije koje prema njoj ima Bush. Ajmo je poslati u Ameriku. On je rekao ok - ali preko moje kvote, imali smo džentlmenski dogovor nas dvojica. Otišla je za ambasadoricu, a u dogovoru s NATO-om je napustila ambasadu i javila se iz Brisela da je izabrala jedno mjesto i mi nismo dugo imali ambasadora na tom mjestu - rekao je Mesić.

Potom je objasnio i usporedbu Kolinde Grabar Kitarović sa Nives Celzijus, što je rekao našoj novinarki u stožeru Zorana Milanovića u večeri njegove pobjede u drugom krugu.

- Bilo je nenormalno koliko je vulgarizirala i estradizirala funkciju predsjednika. Ona je estradno vladala, to je imalo odraza i na ozbiljnost te funkcije. Došlo je do zasićenja, karikaturalizacije, građani su željeli promjenu. Ako netko previše naginje estradi, ako pjeva, ako gleda kako će se oblačiti, a ne sadržaj kako se radi - onda to nije uvredljivo za Nives Celzijus, ona je zgodna žena, dobro pjeva i dobro se oblači - naveo je Mesić.

Komentirao je i pobjedu Zorana Milanovića i koji su bili ključni razlozi zbog kojih je pobijedio.

- Puno toga je odlučivalo. Najvažnija stvar je bila da je Milanović dobro nastupao, bio je uvjerljiv, argumentiran i to su građani prepoznali. Imao je nekoliko problema kao premijer koje je prevladao i to su građani prepoznali. U HDZ-u je došlo do previranja, pojavio se doktor Škoro, koji je bio već u politici. Imao je iskustva, bio je u Saboru, bio je generalni konzul u Mađarskoj, doktorirao je, ima firmu. Rekao sam - o njemu će se još govoriti - zaključio je Mesić.