Sanader: Seksualna orijentacija Hajdukovića me ne zanima, loše je kad se dva muškarca tuku...

Umjesto da se ispriča i povuče svoju sramotnu izjavu upućenu Domagoju Hajdukoviću (SDP), potpredsjednik Sabora i zastupnik HDZ-a poručio je kako njegov istup nije govor mržnje te proziva SDP da izvrće činjenice.

<p>Potpredsjednik Sabora i zastupnik <strong>Ante Sanader</strong> (HDZ) dan nakon sramotnog istupa i zahtjeva iz SDP-a za isprikom, to nije učinio niti je povukao svoju izjavu i ponaša se kao da ništa pogrešno nije učinio. </p><p>- Nema ja što odstupiti. Mene ne zanima njegova seksualna orijentacija, ali i kad se dva muškarca tuku i to dva visokopozicionirana SDP-ovca, mislim da je to loše društvo. I ti nas prozivaju da smo loše društvo. Oni koji se po ulicama tuku - ponavljao je Sanader.</p><p>Uzalud su bila i sva upozorenja da je <strong>Domagoj Hajduković</strong> (SDP) žrtva obiteljskog nasilja.</p><p>- Nemam ja tu informaciju, dva muškarca su se tukla koliko ja znam - odgovorio je.</p><p>Na konstataciju da je policija napad okarakterizirala kao obiteljsko nasilje na te pitanje je li on svojim istupom još jednom napravili žrtvu od čovjeka koji je već bio žrtva nasilja, HDZ-ovac odgovara:</p><p>- Nisam imamo tu informaciju. Nisam ja napravio žrtvu, to je njegov kolega iz SDP-a, koji je bio predstojnik ureda predsjednika stranke Bere i oni su tamo bili kolege. Znači dva SDP-ova su se međusobno potukla, a sad hoće izvrnuti činjenice i reći da je to govor mržnje. To nije govor mržnje, jer to nema veze. Mene ne zanima njegova spolna orijentacija, to je njegova stvar, ali su se oni tukli međusobno na ulici u Osijeku - kazao je. </p><p>Bi li povukao takvu paralelu da su se potukli muškarac i žena, Sanader je odgovorio:</p><p>- Uvijek je sukob, tuča loša. I to nije dobro društvo kad se dvoje tuku - kazao je.</p><p>Upitan bi li kolegici koju je pretukao suprug rekao da je u lošem društvu, potpredsjednik Sabora je kazao: </p><p>- Pa nije on slabiji spol. Pa to su dva muškarca se tukla, koliko se ja sjećam - odgovorio je Sanader. </p><p>Na pitanje nema li potrebu povući svoju izjavu i ispričati se, odgovorio je: </p><p>- A što bih trebao povući? Da se nisu tukli! To je dobro društvo za vas - pitao je Sanader. </p>