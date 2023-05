Sara i Filip za proljetne praznike nisu odmarali: 'Snimili smo dokumentarni film o moru'

Kad si rođen na škoju, more ti je sve, prvo što vidiš je more. Prvo ča čuješ je zvuk mora koji neumorno ljulja brodove i ljude. Živiš za more uz more i od mora, riječi su kojima započinje dokumentarni film dvoje vrijednih učenika iz Osnovne škole Slatina na Čiovu, koji su pod vodstvom učiteljice Marine Ležaje i knjižničarke Tee Radić snimili dokumentarni film 'Ča more znači'.

Filip Škrobica i Sara Jerković punom parom radili su tijekom proljetnih praznika kako bi snimili dokumentarni film u sklopu programa CIMAJ Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Meni je bilo dosta opušteno, bilo je striktno i radno, ali kada sam morao intervjuirati imao sam dosta slobode. Najzanimljivije mi je bilo pričati s roniocem jer se znamo, a snimanje mi je zanimljivo i zato što se moji generacijama bave ribolovom, a otac je pomorac - rekao nam je Filip Škrobica, učenik 8. razreda.

Ovim dokumentarnim filmom učenici su s mentoricama željeli pokazati važnost mora i ljubav prema njemu iz perspektive ljudi koji su cijeli svoj život na otoku posvetili moru.

- Puno toga sam naučila. Bila sam iza kamere, a najdraže mi je bilo snimati na brodu, malo zahtjevnije zbog ljuljanja na brodu, ali i to smo preživjeli - priča nam Sara Jerković.

Foto: Youtube/Screenshoot

Snimili su razgovore s ribarom Antom Nakirom, brodarom Marijom Andrijolićem, umirovljenim pomorcem Vladom Andrijolićem i roniocem Antom Rušćićem. Svatko od njih je podijelio svoju priču o moru i kako je nastala ta ljubav, bilo prema brodovima, putovanjima ili morskim dubinama.

- Budila sam se u šest sati ujutro da bih ispratila isplovljenje ribara - priča nam Sara koja tada nije bila baš oduševljena tom idejom, ali sada kada vidi zadnju verziju filma shvaća da se to jako isplatilo.

Za razliku od nje, Filipa kao glavnog glumca nerviralo je ponavljanje istih scena.

- Jooooj, kad mi kaže vrati se 20 koraka natrag i hodaj prema meni, to mi je sigurno najgore - smije se Filip.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Film je objavljen i na YouTubeu broji gotovo 2000 pregleda. Sve je počelo kad su u sklopu Centra izvrsnosti započeli sa snimanjem podcasta.

- Od Centra izvrsnosti dobili smo 5.000 kuna. Ove godine od toga smo kupili kameru, planiramo još slušalice. Prošle godine smo sredili prostoriju za snimanje podcasta. Dobro nam dođu ta sredstva da možemo našu djecu medijski opismeniti - kaže nam učiteljica Marina Ležaja.

- Ovo sve im je veliki vjetar u leđa, što svi prepoznaju njihov trud - zaključuje knjižničarka Tea Radić.