Sarajevo: Profesora osuđenog zbog pedofilije vratili na posao

Profesor tjelesnog S.A. iz BiH je prvostupanjskom presudom proglašen krivim 2018. godine nakon što je dvije godine ranije optužen da je razmjenjivao poruke i fotografije s jednom učenicom.

Sad je vraćen na posao iako je osuđen na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludnih radnji, piše Klix.ba

Slučaj su prijavili njeni roditelji, nakon čega je on priveden. U to vrijeme on je bio profesor tjelesnog i trener Odbojkaškog kluba ORT.

Nakon prvostupanjske presude Tužiteljstvo KS nije predložilo nikakve mjere pa je mogao nesmetano raditi kao profesor čekajući pravomoćnu presudu.

Nakon konačne presude u studenom prošle godine i jednogodišnje kazne zatvora, kao i jednogodišnje zabrane obavljanja posla nastavnika, S.A. ništa nije spriječilo da svoju zatvorsku kaznu uredno plati i tako se nađe na slobodi bez odlaska iza rešetaka, a zatim se vrati i na posao jer ga zakon u tome ne sprječava.

Najčitaniji članci