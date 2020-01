Saša: 'Zabranila bih svima da spominju ime mog djeda Tita'

Pitanje biste Josipa Broza Tita na Pantovčaku naljutio je Titovu unuku. Podsjetimo, jedna od stvari koja se provlači u javnosti nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Republike jest hoće li on vratiti bistu Josipa Broza Tita na Pantovčak. Nju je uklonila Kolinda Grabar Kitarović na početku svog mandata.

Budući predsjednik je jučer medijima poručio kako ne razmišlja o tome.

- Pantovčak nije muzej. Ne razmišljam o tome. Bila su četiri predsjednika prije mene, a ovo ranije, možemo ići do kralja Tomislava. - kaže Milanović.

Saša Broz je na Facebooku poručila kako bi, kad bi mogla odlučivati, zabranila svima koji se bave politikom u Hrvatskoj da spominju ime njezina djeda.

- Predsjednik je mrtav, imamo predsjednika!! A vezano na petogodišnje maltretiranje nacije pitanjem adrese THE biste želim reći sljedeće: Da ja mogu odlučivati zabranila bih apsolutno svima koji se bave politikom u Hrvatskoj da ikad više spominju ime mog djeda!!!!! Da znate (kao što očito ne znate), obitelj ne može zabraniti ni ćurki ni crnom vragu da seljakaju komad nečega naokolo. Nadalje, smatram da će mudar čovjek maknuti sve do jedne biste. Gluplji će odabrati status quo pogotovo ako znamo da niti će bista ujediniti, a bogami niti razjediniti narod. Duhovno stanje nacije odnosno razjedinjenost nema ama baš nikakve veze s bistom / Titom. Ideologiju kao perjanicu svog programa i ideja ističu samo oni koji nemaju ništa drugo za ponuditi. A najčešće nemaju. Sve u svemu pat pozicija - piše Saša.

- Bilo kako bilo, pitanje THE biste pokazuje jad i bijedu politike koja se od 1990. do danas nije niti za pedalj odmakla od istih problema i ideoloških tema prebacujući lopticu s lijeva na desno i obrnuto. Ili je ljevije ili desnije jedino su problemi stabilni i permanentni. Stanje u državi je takvo da bi djed sam donio dekret da ga se katapultira u svemir. Moram se nasmijati ambicioznoj neinteligenciji svih koji misle da će THE bista riješiti pitanje naše podijeljenosti. Na kraju, vjerujte imate j.b.nu sreću da vaš predak nije isklesan ili izliven jer naša zemlja kao nitko zna brinuti o svojim spomenicima. I, btw, sretno vam novo desetljeće. Nada postoji pa sad da vidimo to svjetlo - zaključila je Broz.

Tema: Hrvatska