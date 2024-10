Sastaju se ministri vanjskih poslova: EU želi kazniti Iran

EU planira novim sankcijama pogoditi ruske aktere i organizacije optužene za destabilizaciju demokracije i sigurnosti Moldavije uoči ključnog referenduma o članstvu u EU kasnije ovog mjeseca. Unija također želi kazniti Iran za opskrbu Rusije balističkim projektilima za upotrebu u Ukrajini. Sankcije EU-a koje će se usvojiti u ponedjeljak usmjerene su na tvrtke i pojedince uključene u iranski program balističkih projektila i isporuku tog i drugog oružja Rusiji. Jedna od meta je iranska državna zrakoplovna kompanija Iran Air. Njemačka i Francuska već su najavile da rade na sankcijama protiv tvrtke.

Iran osuđuje mjere Europske unije

Iran je osudio predložene mjere EU-a.

"Jasno sam rekao i još jednom ponavljam: NISMO isporučili balističke projektile Rusiji", objavio je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na 'X' u nedjelju.

"Ako Europi treba slučaj da umiri izraelsku ucjenu, bolje je pronaći drugu priču", dodao je.

Uloga Irana i njegovih regionalnih opunomoćenika Hezbollaha u Libanonu i Hamasa u Gazi bit će u središtu pozornosti na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu.

EU se bori pronaći odgovor koji bi mogao pomoći da se sukob ne pretvori u spiralni regionalni rat na Bliskom istoku.

To će vjerojatno biti posljednji sastanak visokog diplomata EU-a Josepa Borrella, dok se bivša estonska premijerka Kaja Kallas priprema preuzeti tu ulogu.

Razgovarat će se i o blokadi Mađarske

Drugo veliko pitanje je godinu i pol duga blokada Mađarske ključne politike vojne pomoći EU-a Ukrajini, Europskog fonda za mir (EPF), vrijednog 6,6 milijardi eura (7,2 milijarde dolara).

Budimpešta ne želi slati oružje Ukrajini, smatrajući da time samo produžava rat.

"Iskreno govoreći, to je puno vremena, to je puno novca i to potkopava našu političku volju da podupiremo Ukrajinu na bilo kojem frontu", rekao je dužnosnik EU-a u znak rastućeg nestrpljenja EU-a prema Mađarskoj.

Diplomatski ogranak bloka, Europska služba za vanjsko djelovanje, osmislila je plan da doprinosi fondu EPF budu dobrovoljni, umjesto obvezni, kao tehničko rješenje za mađarsko protivljenje.

Diplomat EU rekao je da je Mađarska pokazala volju pristati na ovo rješenje.

Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy također će se sastati sa svojim kolegama iz EU-a, što je prvi put otkako je Britanija napustila EU 2020. godine, a novi ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha razgovarat će s ministrima vanjskih poslova EU putem video veze.